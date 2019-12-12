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張善政：「蓋牌前」民調只差蔡5%　賭盤如今已呈PK盤

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▲▼ 張善政接受周玉蔻嗆新聞專訪 。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

▲張善政接受周玉蔻嗆新聞專訪 。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

記者楊蕓／台北報導

2020大選倒數30天，自從國民黨總統候選人韓國瑜喊出民調「唯一支持蔡英文」後，民調開始出現變化，國民黨副總統候選人張善政12日在廣播節目受訪時，透露在民調蓋牌前，韓國瑜陣營也有做民調，與蔡英文差距在5%內，賭盤如今也呈PK盤，相信跟韓國瑜會贏得選舉，明年一月見真章。

主持人周玉蔻詢問，有沒有後悔與韓國瑜搭檔，張善政反問，不如問賴清德有沒有後悔跟蔡英文搭配，並強調自己不後悔跟韓國瑜搭檔，他的目標就是下架蔡英文，「我看蔡英文三年真的腦充血」，並說「你看看他做了多少壞事，只有壞事沒有好事」。

張善政抨擊，蔡英文是用錯的方法做對的事情，把好的事情做壞了，包括一例一休搞死人；年改讓軍公教嚴重反彈，軍公教也認為年金改革要做，但可以和緩一點；同性婚姻部分，他們尊重同婚，社會越來越開放，本來就應該要容納同性戀，相互尊重 ，但是開放過程要和緩一點，不能造成社會對立、不能造成保守民眾這麼大的反彈，到鄉下、到宗教團體去看看就知道，社會對立多嚴重；至於，能源政策，台灣現在罹患肺癌情形多嚴重…。

周玉蔻追問，如果蔡英文都做壞事沒做好事，為何民調能從去年谷底攀升？張善政表示，去年民調在谷底就代表執政讓人失望，如今韓國瑜已把民調蓋牌，那就明年一月見真章。此外，他也透露，在民調蓋牌以前韓國瑜陣營有做民調，與蔡英文差距在5%內，賭盤現在也呈PK盤，明年一月見真章，他相信跟韓國瑜會贏得選舉。至於民調接近為什麼還要蓋牌？張善政則笑回「這是戰術！」

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