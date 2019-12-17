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大選倒數　「選舉理性、政見分明」公民團體籲總統候選人回歸政見交鋒

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▲▼ 大選倒數　「選舉理性、政見分明」公民團體籲總統候選人回歸政見交鋒 。（圖／臺灣青年民主協會提供）

▲公民團體呼籲「選舉要理性、政見說分明」，並提出青年、主權、環保、性別、勞權問題，期盼總統候選人政見回應。（圖／臺灣青年民主協會提供）

記者崔至雲／台北報導

總統大選倒數，台灣青年民主協會點評次大選為「偶有火花、但缺乏政策討論」，認為總統候選人應正面回應民眾訴求，落後的一方不應持續抹黑，而領先的一方採取無視策略，呼籲總統候選人應回歸政見交鋒。

台灣青年民主協會等團體今（17日）上午召開記者會，從青年、主權、環保、性別與勞權提出五個問題，請總統候選人正面回應。

請繼續往下閱讀...

台灣青年民主協會理事長林彥廷指出，經過了「2020總統大選青年論壇」後，年輕人們不難發現目前總統候選人所主打的政策，仍然以補助、福利為最大賣點。林彥廷強調，青年政策不是單獨給青年族群而已，而是要融入各面向政策中的概念，包含世代正義、多元價值及永續發展。事實上，所有的政策都需要財源，候選人能否清晰說明，這些補貼、發展政策的錢從哪來？是稅基有增加？還是要加稅？還是要減少某些開支移到這些發展項目？候選人應該說明這些政策如何能不債留下一代。

經濟民主連合研究員江旻諺則要求總統候選人，應承諾不會在「一中原則」下與大陸進行《和平協議》、 《軍事互信機制》或其他政治議題的談判與協議簽署。並應承諾遵守兩岸人民關係條例第五條之三民主防衛條款的規定，遵守「主權不能賣」、「自由民主不能賣」、「其他政治談判比照修憲民主程序」的對中談判底線。

▲▼ 大選倒數　「選舉理性、政見分明」公民團體籲總統候選人回歸政見交鋒 。（圖／臺灣青年民主協會提供）

▲林彥廷（圖左）強調，青年政策不是單獨給青年族群而已，而是要融入各面向政策中的概念，包含世代正義、多元價值及永續發展。（圖／臺灣青年民主協會提供）

地球公民基金會副執行長蔡中岳則質疑總統候選人，在因應氣候變遷上僅有「發電選擇」在爭議與討論，顯然落後世界許多。日前青年總統論壇三位候選人也僅再一次說這是艱困的問題，但卻完全沒有任何政策規劃說明。全球為了抑制碳排放，紛紛從碳定價做起，並使用碳稅、能源稅等管制工具來使環境成本被正視，候選人如何使得碳稅、能源稅等管制工具正式上路，相關規劃期程為何？

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛則拋出少子化的對策問題，曾提到，如果要讓年輕人敢於生養孩子，就要改善年輕家長面對的困境，托育公共化服務不足、職場不友善、低薪又長工時、公共空間規劃和交通運輸不利育兒家長等，因此要請總統候選人提出全面性的友善生育政策，不要只用育兒補助加碼、灑錢了事來應付，無論政府補助多少，業者還是會用各種名目變相漲價，最後錢還是流向私幼、私托。

台灣青年勞動九五聯盟理事陳曉雯則指出，台灣夏季多颱風，雖然人事行政局會發布停班停課公告，但是現行對防災假的法令規定只及於公務人員，對一般企業只有沒有強制力的「給付要點」來規範，何時可以將防災假入法，以更加保障一般勞工生命財產安全？並另提出勞權教育、建教合作權益保障等議題，要總統候選人積極回應。

最後，林彥廷強調，總統候選人應在明日的政見發表會上回應各領域公民團體的提問，否則將會與公民團體共商，在下周的政見發表會也前往會場，直接面對面提問總統候選人，公民團體並共同呼喊「公民有五問、請教候選人」、「選舉要理性、政見說分明」等口號。

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