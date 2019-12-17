屏檢警調查獲2020年總統選舉賭盤　查扣銀行存摺擴大偵辦

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢警調查察2020年總統、副總統及立委選舉賭盤，16日到屏東縣陳、黃姓等人住處等四處執行搜索，查扣銀行存摺等證物，將兩人帶回偵訊，兩人承認從中牽線提供民眾對賭，抽取相關手續費5%的費用，俗稱「水費」，訊後各諭知交保新台幣20萬元及8萬元，並根據相關資料全力擴大追查。

▲屏東檢警調人員查獲總統選舉賭盤，兩被告承認提供民眾對賭總統票數，抽取「水費 」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼檢警調人員執行搜索。

屏東地檢署本署於日前接獲檢舉情資，指屏東縣陳姓及黃姓男子涉嫌經營六合彩及總統選舉賭盤簽賭站案件，檢察長葉淑文旋指派檢察官廖維中成立專案小組，指揮屏東縣調查站偵辦。

▲▼查扣相關證物、搜索。

承辦檢察官於昨天指揮屏東縣調查站、屏東縣警察局刑警大隊及高雄市警局鼓山分局，分別至陳姓、黃姓兩人住居所等4處執行搜索，扣得手機及記事本、銀行存摺等相關物品，並通知陳姓、黃姓兩人及相關證人等到案釐清案情。

經查，被告招攬熟識友人或不特定人簽賭下注，以總統候選人彼此所讓票數為簽賭標的，並收取賭客下注金額某比例為手續費（俗稱水費）。案經承辦檢察官訊畢後，認被告陳OO、黃OO分別涉犯賭博罪嫌重大，各諭知交保新台幣（下同）20萬元及8萬元，全案仍持續深入追查偵辦中。

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