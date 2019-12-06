他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名阿伯牽著自行車鑽入車陣準備穿越馬路，對向機車騎士因為閃避不及而帶車自摔，網友們普遍認為老伯就是傳說中的「馬路三寶」、「移動式神主牌」，不過由於事故發生的地點，並未劃設分向限制線，警方表示，「慢車、行人依法得穿越道路」，但若造成事故車禍，老伯仍須負起責任，更提醒機車騎士們，行經出入口，應注意減速慢行及煞車技巧，避免危險。



▲老伯（紅圈）突然出現，騎士（藍圈）閃避不及大犁田。（圖／翻攝我是竹東人，下同）



阿伯牽自行車從車陣穿越馬路準備到對向，而對向騎士因為視線遮蔽，無法提早預知，見到老伯突然竄出才緊急減速煞車，卻因天雨路滑自己大犁田，老伯遭到機車掃到，也連人帶車跌倒。

沒想到三寶老伯從地上爬起後，竟然對騎士大罵，雖然他戴著口罩，看不清嘴型，不過從老伯跺腳、甩手的身影，看得出他非常生氣。這段影片被熱心駕駛公布在臉書社團「我是竹東人」，網友們紛紛為雨中犁田的倒楣騎士抱不平，酸老伯「這杯杯還森七七」、「先翻臉先贏的概念？」、「移動神主牌出來罵人了」。

▲老伯起身後看得出情緒非常激動。

不過也有網友點出「事故位置並無雙黃線」，認為老伯並無違規問題。警方也表示，這起車禍並未接獲雙方報案，但從畫面中來看，案件路段的確未劃設分向限制線，慢車、行人依法得穿越道路。不過老伯牽著自行車穿越，若造成事故車禍，也須負起責任，更提醒機車騎士們，行經出入口，應注意減速慢行及煞車技巧，避免危險。

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