阮昭雄、謝佩芬、吳怡農發起「下架吳斯懷」：5成民眾憂國安疑慮

▲阮昭雄、吳怡農、謝佩芬發起「下架吳斯懷」。（圖／謝佩芬競選辦公室，下同）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市文山、南中正立委候選人阮昭雄，11日與大安區立委候選人謝佩芬、中山、北松山立委候選人吳怡農舉行記者會，共同呼籲，為了國家安全以及台灣人民的全體利益，一起下架不適任的國民黨不分區立委候選人吳斯懷。

身兼蔡英文連任競選辦公室發言人的阮昭雄表示，下架吳斯懷是台灣的共識，有調查指出台灣民眾有超過五成認為吳斯懷進國會對國安有疑慮、國民黨的青壯世代也一一反對國民黨的不分區名單，因此期待選區對手賴士葆能夠順應民意共同響應下架吳斯懷。

吳怡農則表示，下架吳斯懷的訴求已經有不同黨派人士響應，非民進黨有至少10人站在正確的一方。他認為，另一份民調顯示，民眾不分年齡、黨派、教育程度、地區對國民黨不分區的名單有疑慮，62.3%的台灣民眾表示不滿意，而國民黨本身就有五成的人不認同。

謝佩芬則敬告吳斯懷，個人的意識形態與信仰，在民主自由的台灣社會不會是犯罪，但台灣人民無法接受的是身為將領卻向缺乏民主的中共政權卑躬屈膝，讓台灣大部分忠於國家的軍公教人員感到不齒。

謝佩芬表示，她的對手林奕華支持吳斯懷進入國民黨不分區的安全名單，希望大安區的選民能夠擦亮眼睛、呼籲林奕華委員回頭是岸，下架吳斯懷，如果林奕華真的像自己宣稱的是「教育專業」，就確保台灣的各級學校學生、確保台灣人民能生活在民主自由的環境當中，而不是支持可能對國家安全有危害的立委候選人進入國會。

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