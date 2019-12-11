工商界挺韓！證實後援會17日成立　林伯豐：已與韓國瑜見面

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

日前有媒體報導，工商界將於17日成立「挺韓後援會」，對此工商協進會理事長林伯豐今（11日）於上海出席活動時，主動向媒體證實此消息。他表示，屆時將號召工總、商總、工商協進會、三三會等8大重量級公協會，於國民黨中央黨部舉行成立大會，超過500位業界大老參加，他也已經和韓國瑜見過面，「要讓美麗的台灣更好。」

川台產業合作推介會今於上海舉辦，希望在台商大本營介紹四川省的營商環境，達到招商引資的目的。台灣方面近百位台商代表，以及四川省台辦主任羅治平、上海市台辦副主任李驍東出席與會，林伯豐是在會後受訪時，做出上述表示。

▲挺韓後援會將於17日在國民黨中央黨部舉辦成立大會。（圖／記者湯興漢攝）

據《工商時報》報導，在國民黨前主席連戰出面整合下，國內重量級工商團體包括工總、商總、工商協進會、三三會等共8大公協會17日將在國民黨中央宣布成立「工商界支持國民黨總統候選人韓國瑜後援會」，並由工商協進會理事長林伯豐擔任後援會會長。

林伯豐今天受訪時指出，對於大陸市場，台灣能夠進入的空間很大，「我希望三位總統候選人，都能重視這個工作」，也鼓勵大家都能回去投票，讓台灣更好。他接著主動提到，此行從上海返台後，將一同與工商企業界組織後援會，力挺韓國瑜。

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者翁進忠攝）

林伯豐強調，經過各工商團體的協調，大家一致認為12月中旬來做這件事情，是比較好的時機。再此之前，他也已經和韓國瑜辦公室做過討論，「和韓國瑜總統候選人見過面。」擬定17日於國民黨中央黨部，舉行成立大會，屆時每個工商團體邀請5、60位企業家代表參加，總人數超過4、5百人。

在受訪之前，林伯豐也在推介會上，分享自身在川投資經驗的同時，透過結語向台下台商喊話。他說，「期待2020年，1月11日各位都能回台投票，同時改變台灣，讓美麗的台灣更好。」提前為挺韓後援會會長一職暖身。

▼林伯豐在上海舉辦的川台產業合作推介會上發表講話。（圖／記者陳政錄攝）

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