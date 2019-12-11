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「何德來與日本美術團體－新構造社」展　文化局展出

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▲新竹市文化局長黃靖蕙致詞。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市文化局長黃靖蕙致詞。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局竹軒、梅苑及琉璃畫廊即日起至12月29日(日)止，展出「何德來與日本美術團體－新構造社」展，包含新構造社會員、何德來先生旅居日本期間交流之藝術家及重要弟子、何德來先生之家屬收藏與文化局典藏，以及國內知名藝術家廖修平、林章湖、呂燕卿、黃淑卿及陳永欽等之作品，共計121件，歡迎市民朋友踴躍前往觀賞。

新竹市長林智堅表示，本市已故薪傳藝術家何德來先生，對於藝術創作的熱愛十分執著，為國內第一位進入國立東京美術學校(今東京藝術大學)就學的台灣人；何德來先生畢業後偕同妻子返台定居於新竹北門老家，成立「新竹美術研究會」，積極推展現代美術活動，帶動新竹地區三○年代創作風潮；本市前輩藝術家鄭世璠先生後期創作畫風，便是受到何德來先生的影響。

林智堅同時指出，新竹市政府為提升本市典藏薪傳及在地藝術家作品之保存品質，2018年向文化部爭取1,200萬元前瞻計畫新設典藏空間，預計今年底完工。同時，進行典藏品整飭及修復工作，讓具有在地代表性的重要作品，得以妥善收存；本府典藏何德來先生作品計15件，本次展出作品「暮色」即是透過本計畫完成整飭修復作品之一，期藉由本次展出讓本市市民看到此作品修復後的原貌。

文化局長黃竫蕙表示，新構造社會員一直期待能至何德來先生的故鄉新竹市展出，在廖修平教授、中谷時男理事長以及市府共同努力下，才能促成此次重要的交流展；本次展出作品包含自日本海運來台新構造社會員精心創作及何德來先生旅居日本期間交流之藝術家、重要弟子作品共計80件、何德來先生家屬提供收藏之作品以及文化局典藏品共計36件、國內知名藝術家廖修平、林章湖、呂燕卿、黃淑卿及陳永欽等之作品5件；展出中並有策展人森‧美根子老師對何德來先生在旅日生活及創作方面之文字論述，讓新竹市民及新一代年輕藝術家對這位高風亮節的前輩藝術家有更深入的了解。

何德來先生以油畫作品聞名，作品中充滿東方靈魂，創造出其獨特的世界觀，一生不售畫，個性簡樸、淡泊名利，對於提拔後進不遺餘力；此外，默默創作耕耘的何德來曾說：「一張一張都是吾心日記」，作品自傳意味濃厚，不論是自家庭院的蟾蜍、黃昏的雜木林、以及從妻子臨終病房裡看出去御茶之水的夜景等，都率直地描寫出畫家的赤裸心情，因此從畫作中即能一窺何德來的內心世界。

文化局表示，何德來先生因胃疾赴日定居治療，因緣際會下結識了「新構造社」參與創辦及營運的改井德寬先生，於1942年在「新構造社」第16回展中初次參展，並於1947年正式成為「新構造社」會員並擔任重要職務；1958年受日本美術團體「新構造社」推舉為營運委員兼任作品審查委員，直至辭世前，積極致力於該社發展，與新構造社淵源甚深。

新構造社理事長中谷時男表示，本次展覽契機為2018年2月東京台灣文化中心舉辦的「逝世33周年何德來的愛與死」展覽，以及同年6月上野東京都美術館舉辦的新構造展。隔年6月，在廖修平老師、林章湖老師、黃淑卿老師協助下，在台灣的交流展始得成形；本次何德來的回顧展，相當感謝新竹市政府、新竹市文化局的協力，讓日本新構造成員38名，包含繪畫、版畫、工藝、攝影等各類風格之作品能呈現在台灣民眾眼前，創造以藝術會友的友誼橋樑。。

文化局說明，本次交流展是由每一位提供作品展出的台日藝術家及何德來先生家屬的共同協助下才得以完成，並期因著何德來先生傳遞於日本與台灣之間的那份藝術熱情，為本次交流激盪出新的火花，誠摯邀請喜愛藝術的人士蒞臨參觀，一同前來追尋何德來先生旅居日本50 年之軌跡。詳情請洽1999市民服務專線或撥打03-5332841查詢。

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