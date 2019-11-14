林建宏師生攝影創作聯展　《回歸初心》喚回攝影紀錄初衷

▲「2019林建宏師生攝影創作聯展」展期至11月24日。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市文化局竹軒畫廊、美的隧道即日起至11月24日展出「2019林建宏師生攝影創作聯展」，由攝影老師林建宏與40位不同職業及生活背景的攝影愛好學員共同展出，作品題材多取自生活中的故事，藉由觀察體驗周遭環境的人、事、地、物，思考運用相片記錄生活的當下，以心傾聽彼此生活中的故事，藉此激盪出攝影視覺的無限可能，歡迎愛好攝影及民眾踴躍前來參觀。

新竹市長林智堅表示，「美學城市」的建構是市府近年積極提倡，透過大型品牌藝文活動，導入美感設計，期望市民在生活日常中，時時接觸美的物事，從新竹火車站廣場、隆恩圳、漁人碼頭、新竹公園等，都邀請最優秀的建築師與規劃設計團隊參與，讓這些空間成為市民最愛的活動場域，同時也是攝影愛好者的取景熱點。2019年新竹市政府榮獲「國家卓越建設獎」15項大獎、全國水環境大賞「水漾景觀獎」的肯定，市府團隊將穩健向前，打造光榮新竹，讓新竹市在世界的舞台上繼續發光發熱。

文化局長黃竫蕙表示，深耕在地的藝術家及藝文團體是城市美學的重要推手，讓市民生活中充滿藝術薰陶。林建宏老師不僅是簡單藝術攝影團的會長、新竹市美術協會理事，在許多藝文活動都會看見林老師活躍的身影，更熱忱於教學，在文化局攝影薪傳研習班擔任指導老師，也帶領三民國中、新竹高中、實驗高中等多所國高中攝影社團的青年學子進入攝影的世界，足見老師對攝影的熱愛與傳承的執著。

隨著攝影模式逐漸轉變普及，人與人的互動方式也跟著改變，有感於現代人缺乏關心與互動，對生活周遭的觀察認同變得可有可無，林建宏老師在攝影教學創作中提倡「攝影生活禪」理念，以謙虛、尊重的態度，細細觀察所要拍的人事地物，享受攝影中任何一刻拍照過程，用心、用眼去捕捉，詮釋出張張情感連結的影像，通過對攝影的執著表達，讓平凡通俗素材昇華為藝術。

林建宏指出，攝影是面對生活情感與心境投射描繪出的影像，此次師生創作聯展以《回歸初心》為主題，透過攝影映像原理的「藍晒圖」組合作品展出，呈現攝影的多樣性以及學攝影紀錄的初衷，藉由展出提供學員們彼此觀摩與學習的機會，希望以最菁華的攝影呈現，凝聚最深刻的互動，激盪出最豐富的攝影作品。

文化局說明，「2019林建宏師生攝影創作聯展」匯集林建宏老師在文化局攝影薪傳研習班、救國團攝影研習班及三民國中、新竹高中、實驗高中、香山高中、磐石高中、新竹縣竹北高中攝影社指導學員共同展出，歡迎市民朋友一同來觀賞深具意趣的攝影作品。展覽詳情請洽文化局網站、1999市民服務專線或電03-5337945。