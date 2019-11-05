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藝術超有事 《藝事節－駐村藝術家成果展》鐵道藝術村展出

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▲藝術家合影。（圖／新竹市政府提供）

▲藝術家合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至12月22日止辦理《藝事節－駐村藝術家成果展》，由今年鐵道藝術村8位駐村藝術家接力展出創作成果，包含平面、裝置藝術及數位媒材等類型，展覽期間更開放創作工作室及藝術課程，除讓觀眾除一飽眼福外，更能與藝術家來場深度藝術對談，精彩可期，不容錯過。

新竹市長林智堅表示，新竹市是座藝術與人文薈萃城市，自上任以來，積極整建藝文展演場館，如打造241藝術空間為美感教育基地，美術館轉型為當代藝術基地，鐵道藝術村兑變為後站藝文走廊，文化局梅苑竹軒畫廊則為在地藝文深根場域等，提供藝術家與青年學子藝術創作策展空間。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，鐵道藝術村空間為歷史建築文化資產，自日治興建後，見證戰爭與城市變遷，今轉型作為新竹的藝術實驗據點，讓年輕藝術家發揮所長，揮灑色彩的創意場域，持續為本市發掘豐富的藝術活泉。近年在市府與智邦藝術基金會共同努力下，逐步朝向國際型藝術村發展，今年除加入德籍藝術家參與駐村外，更與日本藝廊接洽，辦理跨國展演計畫；未來，鐵道藝術村將為推廣城市文化、青年藝術持續前行，帶來更豐富多元的藝術感動。

智邦科技股份有限公司董事黃國修表示，每屆不同的駐村藝術家帶來不同的藝術類型，豐富了鐵道藝術村的老建築，誕生藝術新生命。這幾年，智邦藝術基金會與市府建立起公辦民營的協力方式，不僅讓年輕藝術家有舞台展現，讓觀眾、市民有更親近藝術的管道，也強化與社區居民的連結。

營運單位智邦藝術基金會表示，本次以雙個展形式接力呈現藝術家各自創作脈絡，即日起至11月10日止，首先由平均年齡僅24歲的短期駐村藝術家陳冠豪、林庭立揭開序幕，前者以「流行性感冒」影射生活中群體影響個人的社會現象，個體性消失於人群之中；後者以攝影蒙太奇拼貼手法，構築家、記憶與未來藍圖，穿梭幻想與現實之中。

接著，11月15日起至12月15日止，長期駐村藝術家張群、Mario Weinberg及短期駐村藝術團體牛鈴接續展出。畢業於荷蘭皇家藝術學院的張群，結合如金屬、平面繪畫、書寫等跨域媒材，在空間中創造人與物件、人與環境的關聯；Mario Weinberg來自德國，曾於柏林、上海等地辦理個展，因緣際會來到新竹駐村後，對台灣文化有了新的體悟，本次展覽以「演化，理所當然」為題，表現人在日常面臨的許多選擇與道路。

牛鈴為兩位成員詹慈恩、陳書煌組成的團體，擅長廢棄物裝置、電子音樂及影像創作，12月11日起至12月22日止展出以三個土地議題—水污染、土地徵收、礦場現況，採集現場的廢棄物與聲音作為素材，觀者可以觸碰裝置去改變聲音形貌，嘗試呈現圍繞在人們周遭，但不易觸碰的題材。

《藝事節》展覽壓軸場，12月20日起交棒給長期駐村藝術家王家妤、范思琪。王家妤關注成年人、兒童與當代世界的互動方式，用藝術手法探討媒體世界的真實與虛幻。藝術家范思琪為第二年駐村，其作品以原子筆與紙張為媒介，運用穩定的線條堆疊出一幅幅身體與紙張互動的圖像，即將自藝術村畢業的她，以創作過程中產生的節奏「128bpm」為題，要為觀眾帶來精湛的駐村終樂章。

藝術超有事！《藝事節》駐村成果展，除了集結藝術家年度創作外，更由藝術家親自設計「藍晒工作坊」、「很（）塗鴉課」、「水川田工作坊」等課程，並開放預約工作室參觀，歡迎民眾前來揭開駐村藝術家神秘面紗，透過藝術的觀點，感受更多天馬行空的點子和理解世界的多元方式！詳情請上新竹市鐵道藝術村粉絲專頁(https://is.gd/stEYQh)，或洽詢專線03-5332841、撥打1999為民服務專線。

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