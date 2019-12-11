打工自付學費、生活費！東海女大生「路口殞命」　單親媽哭癱…哥出面代奔警局

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市就讀東海大學二年級的林姓女大生10日中午11時騎車上課途中，疑似闖越紅燈撞上對向一輛左轉的自小客，當場頭顱破裂、送醫不治身亡。初步了解，女大生來自單親家庭，雖然家境並不優渥，但她卻相當懂事、獨立，靠著辛苦打工維持生活開銷，就連電動機車都是自己買，如今卻發生車禍意外殞命，林母接獲噩耗後哭到不能自已，甚至崩潰到無法前往警局協助調查。

警方初步調查，當時林女騎著電動機車沿著環中路前行，準備到學校上課，但行經廣福路口時，疑似無視號誌轉紅，飛快闖越路口；而這時22歲的馮姓男子駕駛自小客車從對向車道左轉駛進廣福路，林女反應不及，當場猛力撞上自小客右側。

▲女大生騎乘的電動機車支離破碎，路面上還留有血跡。（圖／民眾提供）

強大的撞擊力道讓林女整個人瞬間彈飛數公尺，雖然戴著安全帽，但仍然頭顱破裂濺出鮮血，四肢也有多處擦挫傷，當即失去生命徵象。救護人員趕抵現場後，發現林女傷勢相當嚴重，立即將她送往醫院搶救，無奈仍因傷勢過於嚴重，宣告不治身亡。

據悉，林女來自單親家庭，從小由母親一手帶大，雖然家境並不優渥，但林女相當懂事，上大學後自己在外辛苦打工，生活費、學費等日常開銷全由自己支付，就連電動機車也是靠著自己打工購買，經濟上相當獨立；但如今發生車禍殞命，林母接獲噩耗後難以接受，在家情緒崩潰痛哭，一度無法趕赴警局協助調查，只好由林女哥哥、阿姨代為前往。

警方初步調查，肇事駕駛馮男是工人，當時駕車準備前往工地上工，不解怎麼會突然發生車禍，馮男還堅稱自己看到左轉號誌後才轉彎駛入廣福路。警方指出，從現場狀況研判，當下環中路對向號誌應是紅燈，後續會將資料送往交通大隊，釐清是誰闖紅燈。而馮男經測後確認並無酒駕，但由於這起車禍造成女大生不治，馮男訊後也遭依過失致死罪嫌移送法辦。

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▼自小客右側遭猛力撞擊，車門板金嚴重凹陷。（圖／民眾提供）