　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

打工自付學費、生活費！東海女大生「路口殞命」　單親媽哭癱…哥出面代奔警局

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市就讀東海大學二年級的林姓女大生10日中午11時騎車上課途中，疑似闖越紅燈撞上對向一輛左轉的自小客，當場頭顱破裂、送醫不治身亡。初步了解，女大生來自單親家庭，雖然家境並不優渥，但她卻相當懂事、獨立，靠著辛苦打工維持生活開銷，就連電動機車都是自己買，如今卻發生車禍意外殞命，林母接獲噩耗後哭到不能自已，甚至崩潰到無法前往警局協助調查。

警方初步調查，當時林女騎著電動機車沿著環中路前行，準備到學校上課，但行經廣福路口時，疑似無視號誌轉紅，飛快闖越路口；而這時22歲的馮姓男子駕駛自小客車從對向車道左轉駛進廣福路，林女反應不及，當場猛力撞上自小客右側。

▲▼19歲女大生騎Gogoro與左轉轎車相撞　大量失血送醫急救不治。（圖／民眾提供）

▲女大生騎乘的電動機車支離破碎，路面上還留有血跡。（圖／民眾提供）

強大的撞擊力道讓林女整個人瞬間彈飛數公尺，雖然戴著安全帽，但仍然頭顱破裂濺出鮮血，四肢也有多處擦挫傷，當即失去生命徵象。救護人員趕抵現場後，發現林女傷勢相當嚴重，立即將她送往醫院搶救，無奈仍因傷勢過於嚴重，宣告不治身亡。

據悉，林女來自單親家庭，從小由母親一手帶大，雖然家境並不優渥，但林女相當懂事，上大學後自己在外辛苦打工，生活費、學費等日常開銷全由自己支付，就連電動機車也是靠著自己打工購買，經濟上相當獨立；但如今發生車禍殞命，林母接獲噩耗後難以接受，在家情緒崩潰痛哭，一度無法趕赴警局協助調查，只好由林女哥哥、阿姨代為前往。

警方初步調查，肇事駕駛馮男是工人，當時駕車準備前往工地上工，不解怎麼會突然發生車禍，馮男還堅稱自己看到左轉號誌後才轉彎駛入廣福路。警方指出，從現場狀況研判，當下環中路對向號誌應是紅燈，後續會將資料送往交通大隊，釐清是誰闖紅燈。而馮男經測後確認並無酒駕，但由於這起車禍造成女大生不治，馮男訊後也遭依過失致死罪嫌移送法辦。

韓妞激推、IG討論爆款

►影／驚悚撞擊瞬間曝光！東海女大生闖紅燈　撞上左轉車「噴飛破頭」亡

▼自小客右側遭猛力撞擊，車門板金嚴重凹陷。（圖／民眾提供）

▲▼林女騎乘機車與自小客駕駛馮男於環中路二段、廣福路口發生碰撞，不幸身亡。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

ET快訊
30年珍奶店沒預約堅持不賣！網嗆爆：跩什麼　老闆曝辛酸原因
一直覺得自家「瑪爾濟斯」太胖！誤會6年才發現真實身份
陳子玄350字曝離婚主因　「我和陳建隆都努力過了」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

打工自付學費、生活費！東海女大生「路口殞命」　單親媽哭癱…哥出面代奔警局

北市警統計：2019年共26行人遭撞亡　銀髮族佔17人

遭藍委拍帽推擠今出庭　保六女警聲明：生活大受影響盼恢復平靜

餐廳老闆罵「XXX」！刁菸客反嗆「我要撂人」　兩人全進法院

盯上老婆同事...人夫「熊抱摸胸+強迫喇舌」　隔月再來一次

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

上萬大陸公務員「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

H奶劉樂妍罵統促黨導演「王八蛋」挨告　開庭她狂飆：他是垃圾、人渣

證人有傳染病怎麼辦…士林地院秀科技邀唐鳳遠距模擬：期待審理更人性

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

王嘉爾各種水果暱稱只接受「草莓」　回憶JYP塑膠雨衣造型：他沒提前說XD

搶別人男友、嬌嬌女哽咽求情　街訪「假面閨蜜」的荒唐事蹟

她一天只吃兩餐「全水煮」戒油　極端減肥暴瘦到36kg得憂鬱症...

修杰楷撒嬌林予晞：不要想要拋棄我　被傳緋聞老婆森77「依偎脖子狂賠罪」

「鬼怪鬼怪~在幹嘛在幹嘛」　李棟旭就是愛對孔劉撒嬌❤️

9旬老夫婦「忘乖孫地址」寒風受凍　家族合照翻背後讓他們紅了眼眶

打工自付學費、生活費！東海女大生「路口殞命」　單親媽哭癱…哥出面代奔警局

北市警統計：2019年共26行人遭撞亡　銀髮族佔17人

遭藍委拍帽推擠今出庭　保六女警聲明：生活大受影響盼恢復平靜

餐廳老闆罵「XXX」！刁菸客反嗆「我要撂人」　兩人全進法院

盯上老婆同事...人夫「熊抱摸胸+強迫喇舌」　隔月再來一次

擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

上萬大陸公務員「假交流名義來台」　疑人頭協會助發「邀請函」突破國境管制

H奶劉樂妍罵統促黨導演「王八蛋」挨告　開庭她狂飆：他是垃圾、人渣

證人有傳染病怎麼辦…士林地院秀科技邀唐鳳遠距模擬：期待審理更人性

客廳全壁癌！租屋女想「買油漆自己救」　過來人曝繁瑣4步：第一步就想放棄

尾牙加發3億獎金！人人都有份…最高一次拿800萬　員工全激動落淚

華聞快遞／甘肅新加坡拓寬合作領域 「新通道」

張家慧伸手安慰　柯佳嬿竟「突然爆哭」：很心疼她

張顯耀合體蔡正元組藍軍大砲團　國民黨常會今拍板

選戰倒數30日　卓榮泰「3指令」拚決勝：正正當當全力拚戰！絕不走旁門左道

聖誕節送什麼不用愁　小米四款智慧家電新品登台

面相越老越福氣？　小心恐為腦下垂體腫瘤作祟

陳建隆：我有好好把你們愛的子玄顧好！離婚聲明後MV洩心聲

中職／富邦換教頭就是要總冠軍　洪總明年最大考驗　

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

社會熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

男遭17歲妹脫衣猛搖　女友氣炸安全帽狂K

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

東海女大生撞左轉車破頭亡　單親媽崩潰

潤寅百億詐貸案　竟是川普出手掀風暴

新竹虐貓閻王被私刑　傷勢曝光

一家三口陪跑車　爸撞飛目睹妻女燒死

47歲爸不爽男嬰夜哭...狂毆致死

高雄女木材砸爆頭亡　同事燒紙錢

大安區深夜爆追逐戰　下車逃跑疑遭開槍

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

女房客晚3天繳租　50套房包租公狂砸她

更多熱門

相關新聞

吉安機車路口遭撞2重傷　婦一度沒心跳

吉安機車路口遭撞2重傷　婦一度沒心跳

花蓮縣吉安鄉中央路二段與吉昌一街路口11日上午8時許發生嚴重車禍，李男（26歲）當時駕車往南準備返回干城住處，行經路口時與東西向一部雙載機車發生碰撞，導致81歲的老翁頭部重創、69歲的張姓婦人也因重傷當場失去生命徵象，目前2人仍在搶救中。吉安村村長田秀鳳事後到場關心，直指該路段車禍頻傳，曾要求相關當為加裝紅綠燈，但卻遲遲沒有下文。

半夜見女落單　惡狼撲倒喊：要讓妳舒服

半夜見女落單　惡狼撲倒喊：要讓妳舒服

國道1湖口段凌晨2起追撞　2駕駛不治身亡

國道1湖口段凌晨2起追撞　2駕駛不治身亡

國道火燒車2死！警忍痛通知　老父反淚謝：辛苦了

國道火燒車2死！警忍痛通知　老父反淚謝：辛苦了

高雄台88線7車連環撞　6人受傷送醫

高雄台88線7車連環撞　6人受傷送醫

關鍵字：

台中東海車禍環中路廣福路

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

妻兒遭誘拐上山！丈夫花10年找到人…竟絕望「變性」

郭彥甫流感攻心「劉畊宏即刻救援」

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

小孩智商遺傳爸爸or媽媽　研究解答

許孟哲登記結婚！甜喊趙孟姿「Hello 許太太」

21歲櫻花妹狂捅牛郎男友！她聽完判決跪著哭了

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

韓歐巴警告「不要在明洞吃路邊攤」

詐騙集團38男共享1女　藏洋房專騙大陸人

陳建隆深夜爆粗口怒飆「陳子玄離婚原因」！

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

48根木材從天降！高雄工廠女工慘死

他撞到哈士奇　載回公司嚇壞同事

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

更多

最夯影音

更多
兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀

兒子太黏人！爸完美複製「媽媽立牌」　被問媽媽在哪...他眼神示意：那裡呀
陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

陳意涵發燒還不乖乖睡覺休息　老公：沒有你的事眼睛閉起來！

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

汪綁排氣管拖著移動！他見狀急阻止　駕駛滿頭問號...釣出飼主：曬日光浴

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面