寒冬送暖　台中榮服處與台電聯袂關懷弱勢榮民眷

▲台中榮服處與台電公司關懷弱勢榮民。（圖／台電台中營業處提供）

記者唐詠絮／台中報導

台電台中區處與台中榮服處11日上午共同前往台中太平區探視高齡92歲洪姓榮民，並致贈慰問金，希望值此歲末年終，洪老伯伯以及其他另外受到台電愛心捐助的21位受助的榮民眷們，都能感受到台電志工同仁以及榮服處的關懷與溫暖，滿心歡喜的渡過暖暖的寒冬。

今日受台電捐贈慰問金的洪伯伯已高齡92歲且年邁體衰，家庭生計僅由政府及民間補助款維持，生活困苦，因此今年能夠在過年前收到台電台中區營業處及榮服處前來致贈的慰問金，讓他感覺特別溫暖且備受關懷。

▲台中榮服處與台電公司關懷弱勢榮民。（圖／台電台中營業處提供）

繼今年端午節，榮服處邀請台電共同關懷了4戶的弱勢榮民眷家庭後，歲末年終擴大愛心關懷範圍，將捐助範圍增加為22戶，由榮服處提供台中地區急需協助的22位弱勢榮民眷，由台電與榮服處的同仁共同前往關懷，並致贈每一戶急難慰問金。

台電台中區處郭芳楠說，每年到了歲末年終，台電台中區處的愛心志工便會進行一系列的「寒冬送暖，倍感溫馨」活動，希望將台電同仁的愛心如同電力一般，傳送到每一個角落！

▲台中榮服處與台電公司關懷弱勢榮民。（圖／台電台中營業處提供）

台中榮福處陳宗貴副處長表示，榮服處關懷照顧弱勢榮民眷是責無旁貸的工作，未來也將持續連結外部社福資源，也深盼藉由與台電公司的合作，能夠達到拋磚引玉的作用，帶動各界共襄盛舉，將愛送入弱勢家庭，溫暖每位長者的心，也特別致贈感謝，感謝台電台中區營業處的襄助與愛心。

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