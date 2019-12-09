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捨棄精油保險套！生技公司老闆開發「神奇發電機」　號稱改變世界狂詐500萬

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▲▼ 神奇發電機 。（圖／記者洪正達攝）

▲檢警進行搜索時，「神奇發電機」正在運轉中。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

新北市一間專做「精油保險套」的生技公司負責人，看好新興能源產業前景，以「神奇發電機」誆騙投資人將市電轉換為近4倍的發電量，再以每度5元轉賣回台電，號稱能「改變世界用電結構」，得手金額超過500萬元。電信偵查大隊第三隊警方日前接獲線報後展開調查，兵分多路逮回李姓男子為首等15名嫌犯，訊後依涉犯詐欺、銀行法等罪嫌送辦，新北地檢複訊後，將李男及共犯葉男均諭令10萬元交保候傳。

據了解，僅有高職電工相關科系學系的李姓男子，原先在三重開設生技公司生產精油產品，並開發精油保險套銷往大陸，2019年6月時李男看見綠能產業獲利可期，便利用自身電學基礎研發一款名叫「神奇綠能發電機」的發電設備，號稱可讓100元等值的電量增值到380元，並將轉換後的電量回賣給台電獲利。為取信投資人，李男甚至另外新設一間綠能科技公司在全台進行募資，也提出專利申請並尋找電機領域相關教授背書，企圖蒙騙更多投資人上鉤。

▲▼ 神奇發電機 。（圖／記者洪正達攝）

不過，李男所提出的專利申請不但被專利局退回，也遭大學教授頻頻打臉「輸出電量大於輸入電量」是不可能的。但李仍假造所有專利、學術文件，仍對外宣稱有神奇發電機，要在國內廣設民營發電廠，又說這是「改變世界的發電廠」等，以此話術對外招募資金並認購股份，並稱將與台電簽訂販售電力契約後，再每股逐步調升股價，打算先拉攏親友投入，後續再對外進行募資。檢警進行調查後，才發現到他所有的文件都是假的，不但沒有與台電簽訂任何契約，名下更沒有財產，帳戶內常有大額現金出入，認定他有吸金行為，從6月份起到被捕前已得手超過500萬元。

刑事局電偵大隊及新北、台北市刑大組成專案小組聯手偵查蒐證後，於10月31到11月21日20多天的時間，分別在新北、台北、桃園等地將李姓男子為首的15人帶回調查，查扣發電機本體1組以及其他用來取信投資人技術證明文件以及營運計劃書等資料，訊後依詐欺、銀行法等罪嫌法辦。

▲▼ 神奇發電機 。（圖／記者洪正達攝）

▲電偵大隊第三隊副隊長林明俊說明發電機詐騙流程。（圖／記者洪正達攝）

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