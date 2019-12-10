藍營議員老爸幫買票…判當選無效定讞　彰化綠營「落選頭」遞補

▲彰化縣議員施嘉華確定當選無效定讞。（圖／翻攝自彰化縣議會網站）

記者唐詠絮／彰化報導

去年九合一大選，藍營彰化縣議員第三選區當選人施嘉華的父親涉嫌拿現金給杜姓樁腳，再透過其以1票500元向選民買票， 7月間彰化地院法官認為施父買票是事實，判施當選無效，施嘉華得知後強調「絕對會上訴到底」，上午高等法院駁回上訴，施嘉華當選無效，民進黨籍王國忠10天內將遞補成為彰化縣議員。

彰化縣議員第三選區（和美、線西、伸港）當選人施嘉華父親施復興涉嫌拿現金給杜姓大樁腳，再透過杜姓、陳姓2名小樁腳，以500元向選民現金買票，涉案人數高達160人，彰化地院以違法選罷法、刑法投票受賄等罪，將施父等52人提起公訴、其餘64人則為緩起訴。

彰化地院7月3日進行一審判決，認為施父籌措大筆金錢從事有計畫的買票，參與選務甚深，雖不是施本人買票，但施父為至親、自行出資買票賄選行為確定，判施當選無效，台中高院駁回上訴，當選無效定讞。

▲由民進黨籍王國忠遞補議員。（圖／彰化縣民進黨團提供）

彰化縣議員第3選區錄取6名，施嘉華以第3高票當選，如今當選無效，由得票第7順位的民進黨籍王國忠遞補，於收到判決文後的10天內將完成遞補、宣示就職。

親自到現場聆聽宣判的王國忠第一時間向彰化縣黨部回報喜訊，王國忠特別感謝在最低蕩的時侯縣黨部主委邱建富指派辦公室主任柯金德不間斷的蒐集相關証據，強化賄選罪証造成對基層民主的戕害，王國忠表示將於近期內籌組服務處組織架構，深耕地方以感謝民眾的支持，同時全力投入總統與立委的選舉。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【其他新聞】



►驚悚！熊出沒？ 彰化花博公園附近整遍香蕉園被撕扯攔腰斬



►影／車停外線邊司機吃早餐 保全員雨中擦撞...還沒起身又遭後車輾過慘死