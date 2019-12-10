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建國科大爆「電子所論文寫符咒、紫水晶」　教育部要求先暫停招生

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建國科大設計系男學生，因畢業作品無法過關，竟在該系館廣場前，向三名老師下跪求情。(圖／翻攝建國科技大學)

▲建國科大電子工程研究所與機電光系統研究所部分碩士論文與系所專業不符，包括符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究等。（圖／翻攝建國科技大學官網）

記者崔至雲／台北報導

建國科技大學被媒體踢爆，該校電子工程研究所與機電光系統研究所部分碩士論文與系所專業不符，系所論文提到符咒、紫水晶、噴泉對於壓力舒緩研究等。對此，建國科大回應，機電光所的教育目標是培育學生科技管理領域，學生以電子技術為基礎並應用於生理舒壓研究，符合跨領域研究及生醫工程應用。

經查詢發現，建國科大電子工程研究所碩士論文提到噴泉對於壓力舒緩之研究、紫水晶對於壓力舒緩之研究。此外，機電光系統研究所的碩士論文也有「彰化市觀光夜市設置之探討」、「餐飲服務品質、顧客滿意度與顧客忠誠度之研究 - 以千葉火鍋為例」等，疑似與系所專業無關的題目。

請繼續往下閱讀...

電子系主任暨所長黃勝斌指出，電子所之前曾與美容科技研究所合聘教師，因此有幾篇關於壓力舒緩的論文，但主要是著重醫學電子訊號方面，論文內如也有提及是以HRV身心能量分析儀量測訊號，並做後續分析，雖然研究成果和電子工程有差異，但符合跨領域研究及生醫工程應用，符合現在趨勢。

▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部回應，目前將邀集學者專家檢視建國科碩士學位論文，如經查證學位論文確有偏離專業領域之情事，將依法停止該校該所碩士班招生名額。（圖／記者崔至雲攝）

電光系統研究所所長黃錫泉則指出，該系在97年到101年的一個教育目標裡面，有一個科技管理組，當時有報教育部核定，並符合學生學習的核心能力，那段期間的論文有出現夜市設置、火鍋店等管理領域論文，但為求嚴謹，未來所有論文都要經課程委員會審核通過後才能立案。

建國科大主秘劉柄麟也說，未來對於各研究所碩士論文每個過程都會審慎處理，為求研究領域能更符合專業需求，研究生所提論文研究方向將先需提供研究計畫，並由系課程會議通過後始得進行。

對此，教育部回應，將函請建國科大報送電子工程系暨研究所碩士學位論文，並邀集學者專家檢視；另亦將責成學校重新審視該所學位論文，並先暫停該所109學年度之招生作業，如經查證學位論文確有偏離專業領域之情事，教育部也將依私立學校法第55條第2款規定，停止該校該所碩士班招生名額。

對於這類碩論偏離專業領域情事層出不窮，教育部未來會如何建立相關機制並把關？教育部指出，目前已規劃將學校學位論文品質管控機制，納入維護大專校院教學品質查核項目，且作為核定獎補助款及招生名額之重要參據。

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