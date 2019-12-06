2男半夜到正妹家噴漆摔倒狼狽逃走　畫面曝光網笑「好療癒」

▲2男子到正妹家門潑漆，拿棍棒猛敲竟摔個四腳朝天。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

家住太平的楊姓正妹因感情糾紛引發男子不悅，竟暗夜找另一名男子助陣，跑到正妹家門口潑紅漆再用棍棒猛敲，結果自己摔個四腳朝天，狼狽逃離時還掉手機。影片被放上網路，遭網友笑說「真療癒！」警方表示，已鎖定特定對象，將依法究辦。

太平警分局宏龍派出所4日凌晨12點多接獲楊姓民眾報案，他位於德安街巷內的住家，鐵門遭人敲打還潑漆，現場還遺留1支行動電話。警方立刻派員到場，經調閱現場監視器發現，2名男子身穿輕便型雨衣走到現場，其中一人先對鐵門潑紅漆，接著2人分持棍棒敲打鐵門，結果1人還因此摔倒，2人才趕緊逃離。

▲▼2男先潑漆，接著拿棍棒猛敲鐵門。（圖／翻攝爆料公社）

屋主女兒還將2人犯案又狼狽逃離的影片放上臉書「爆料公社」，引發網友笑稱2人的行為「好療癒」、「看了心情就很好」、「看2、3遍都不厭倦」等，但影片事後已被刪除。

警方表示，經24歲屋主女兒告知，可能是跟她有感情糾紛男子故意來鬧家裡。警方經調閱相關監視器，確認2名男子所搭乘交通工具後，已鎖定特定對象，將約談2人到案說明，並依法究辦。

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