7旬翁病情惡化妻亡女兒肩重擔付不出醫藥費　台電慰問雪中送炭

▲台電台中區營業處長郭芳楠前往慰問周老先生，致贈2萬元慰問金救急。（圖／台電台中區營業處提供）

記者李忠憲／台中報導

台電歲末送暖！77歲周老先生一家四口，他與兒子領有身心障礙手冊，兒病情嚴重住安養院，妻子日前過世，自己病情也惡化，付不出醫藥費。一肩扛起家庭重擔的女兒無法工作，只能靠低收入戶微薄補助，生活陷入困境。台電台中區營業處得知後，6日會同里長前往，先致贈2萬元救急度難關，讓周老先生備感溫馨，直誇台電是照顧社會弱勢的良心企業。

台電台中區營業處今年10月接到一封署名「王志工」的電子郵件，內容提到西屯區有一位77歲周姓老先生，一家領有低收入戶證明，他和兒子都領有身心障礙手冊。近日周老先生因病情加重，生活陷入困境，懇請給予協助。

台電人員立刻將此訊息轉給台電台中區處「社會人文關懷志工服務團」，11月初會同當地何福里長何淑玲前往探視，發現周老先生的太太日前過世，兒子也因病情嚴重，長時間住在安養院，只能依靠女兒照顧，他女兒因此無法外出工作，全家經濟來源僅能依賴每月低收入戶之微薄補助，生活極度困難！近日周老先生又因病情惡化，須住院治療，龐大醫藥費根本負擔不起。

台電台中區處處長郭芳楠得知後，6日與里長何淑玲前往，親自致贈2萬元慰問金，希望能及時緩解周家無錢就醫、繳付醫藥費的燃眉之急！

周老先生的女兒當下十分感動與感謝，周老先生更對於台電即時雪中送炭更是萬分感恩！除頻向郭處長及台電志工表示感謝外，更稱讚台電公司除了是個值得大家肯定、信賴的企業，更是一個真正做到回饋社會、照顧弱勢族群的良心企業！

處長郭芳楠說，台電全年無休、24小時，無所不在的為民眾提供電力服務，現在寒流來襲，台中區處得知服務轄區內有一急迫需要協助的弱勢家庭，我們當然也希望能夠盡一份力量來幫助這些需要溫暖的民眾；希望能夠將台電的愛心如同電力一般，傳送到社會的每個角落；讓弱勢朋友也能感受到社會給予的溫暖。

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