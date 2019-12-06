當我們同在「億」起！彰濱光電場累計發電破億度　慶祝活動抽2000元禮券

▲為慶祝彰濱太陽光電場發電量突破1億度，台電舉辦「當我們同在億起」活動慶祝。（圖／資料照）

地方中心／綜合報導

全台最大地面型光電場「彰濱太陽光電暨彰工第三期風力發電場」10月9日宣布正式完工，累計發動電量至今已經超過1億度，為了慶祝這里程碑以及即將來臨的聖誕節，台電特別舉辦「當我們同在億起」活動，即日起到12月20日止，只要上網輸入到12月24日結束時的預計累計發電量，最高能獲得2,000元超市禮券。

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活動辦法十分簡單，只要到活動網站輸入108年12月24日結束時彰濱太陽光電場的累計發電量，12月25日聖誕節當天就會以電腦隨機抽取的方式抽出得獎者，一人共有三次預測的機會，取最接近的數值作為最終答案，只要入頭獎範圍就擁有三次抽獎機會，若未抽中則會累積列入二獎，未抽中二獎則列入參加獎。活動網站貼心設置彰濱太陽光電場介紹以及光電小知識，讓一般的民眾也能輕鬆預測到正確的數字。

活動頭獎為全聯禮券2,000元，預測累計發電量與實際發電量誤差±35萬度內者即列入頭獎範圍，一共抽出50名；二獎為1,000元全聯禮券，預測累計發電量與實際發電量誤差±70萬度內即列入貳獎範圍，一共抽出100名；都沒有猜中也沒關係，只要參與活動，就可以抽200元全聯禮券，一共抽出500名。

▲彰濱光電場全區使用約30萬片高效率太陽能板，每年生產近1.4億度的電力。。（圖／台電提供，下同）

彰化為全國最大風電容量的風場，且日照時數居全台之冠，從民國95年開始，台電就選在彰濱工業區推動為期三期的陸域風電計畫，從107年2月開始在彰濱工業區興建全國最大的太陽光電廠，總佔地約140公頃。全區正式發電後，107年10月第一度電成功併網，今年3月全數併聯發電，每年生產近1.4億度的電力，可供應近4萬戶家庭的一年用電。據統計，平均一天可發50萬度電，甚至夏天曾於單日飆出65萬度的發電量，累積至今已生產約9千4百萬度綠電。

此外，彰濱光電場址工程超過9成都是國產化製造，具備系統線路保護及遙控發電量的智慧調度功能，全區使用約34萬片的高效率太陽能板(295W／片)，全區約使用到30萬片，並以當地保育類動物白海豚及小燕鷗的意象設計太陽能板景觀，電氣室屋頂也以隔熱磚施作，並架設太陽能板。

除了生產綠電外，彰濱光電場周圍更加強復育防風林，規劃供鳥類友善棲息的環境，並增設遊憩自行車道與人行步道、設置觀景高台的綠能環境教育區，期盼民眾假日可到此休憩，還可同時觀看太陽能及風力，兼顧電力開發與生態永續，打造全台首座「潔淨能源中心」(Clean Energy Center)。

▼台電致力於將彰濱光電場打造成台灣首座「潔淨能源中心」。

▼彰濱光電場周遭也復育防風林，規劃供鳥類友善棲息的環境。