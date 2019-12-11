母勸「做黑手才有出息」！他反駁：朋友27歲當超商店長了　過來人點出關鍵

▲有網友認為，「有著一技之長比較不容易隨便被取代吧。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友在「爆怨公社」臉書社團發問，「男生真的要學一技之長嗎？我朋友27歲當到超商店長了，也是從店員做起啊，作業員也能做到升到課長啊。為什麼我媽說，男生一定要學什麼土水、木工、水電和黑手那些才有出息呢？」此文引發不同看法，有人認為，「別聽媽媽的，那是過時的老觀念」；但也有人說，「學好功夫很重要呀。」

認同原PO媽媽的網友留言，「有一技之長遇到中年失業的時候，你就知道有沒有用了」、「學習技術4、5年就出師當師傅了，作業員做了10幾年，課長也不見得輪得到你」、「我朋友認真學了一技之長，出師自己開店，請了6個員工，扣掉員工薪水，一個月賺100多萬」、「有著一技之長比較不容易隨便被取代吧」、「簡單來說，做到店長整間超商也不會是他的。」

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▼有人說，原PO所說的工作隨時都可被取代，「可是學了功夫，誰也搶不了。」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但也有不少人認為，「傻傻的，我朋友超商當店長，一個月超過10萬耶！高雄這種工作哪裡找」、「做到超商店長，技能已破表了」、「別聽媽媽的，那是過時的老觀念，做黑手又累又髒，每天趴在車底弄得灰頭土臉的，閒著沒事還被客戶刁難，真的別當黑手…去當超商店員吧！每天有冷氣吹，還有鮮明整齊乾淨的制服，超棒的。」

一名網友語重心長說，「工廠前途再好也會有崩盤的一天，今天就算在工廠待20年了，也不一定能當課長，因為旁邊只要有一個25歲、高學歷一樣可以打趴資歷，再說了，工廠也會倒。再來就算在超商做30年店長，那間店依然不是他的，一句話，時間到了被老闆逼退，他依然要卷鋪蓋。做人還是要有一點志氣，要為自己的人生打算跟負責。」

也有人點出關鍵，「我覺得媽媽的重點在一技之長吧！你所說的工作隨時都可被取代，可是學了功夫，誰也搶不了。我老公是水電師傅，如果自己接工作，一個月可賺到10幾萬、20萬不一定。沒接案，去建設公司一天薪水也有2500到3000元，所以學好功夫很重要呀！」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼原PO的發文引起不同看法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）