長輩介紹39歲熟男　23歲有房有車妹快吐血：我行情很差？不是每個女生都愛錢

▲原PO強調，「我覺得年齡會有代溝，是因為思想與年代生活不一樣。」（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名23歲女網友發文抱怨，媽媽說她公司的同事要介紹親戚給自己，「一聽39歲，我當場吐血，我都可以叫『阿朱西』（韓語，指大叔）的人了。」此文引發熱烈討論，她也強調自己有房有車，不是每個女生都愛錢，「有人說年齡不是重點，錢跟長相才是重點。哈囉？你以為每個人都跟你一樣嗎…我不想要我交了一個可以當我叔叔的，還管得跟我爸一樣嚴格。」

當事人10日在「爆怨公社」臉書社團說，當下傳LINE問姐姐，「我行情真的差到要人家介紹對象嗎」，獲得「年齡不是問題」的回應，「可是我想要歐巴，不想要阿朱西。哼哼，就算沒人要，我也可以活得很逍遙。」她強調，以上純屬玩樂抱怨，「我當下聽到時真的笑到說不出話來，我說老媽，『妳女兒行情沒那麼差啦』。」

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此文引發熱烈討論，原PO後來補充，「大家是在激動什麼？我只是抱怨一下我媽嫌棄我沒人要也不行嗎？不好意思，我可以自己賺錢可以養活自己，那些說什麼『如果對方有房有車有錢的』，我也有房，我也有車，我也有好嗎？到底？以為每個女生都愛錢嗎？」

▼原PO說，她就是覺得年齡問題大。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO重申，有人說年齡不是重點，錢跟長相才是重點，「哈囉？你以為每個人都跟你一樣嗎？錢我有，房子我有，車我也有好嗎？說長相的，請問一下，人是不會老嗎？永遠都長那一張臉嗎？你虛偽不代表別人也虛偽。」

原PO表示，「說什麼年齡不是問題？一個在古代可以當你爸的，在現代可以當你叔叔的人，不好意思，姐，我就是覺得年齡問題很大。還有說我挑的那些人，不要說你沒有在挑，不挑的人就像廚餘桶什麼都收，請問你是廚餘桶嗎？」

原PO指出，「一個大我16歲的，你要你帶走，一堆人在那邊：『妳還挑，他不挑妳就不錯』，或者『妳就是嫌他沒錢不夠帥』。帥可以當飯吃？來，你要給你，通通給你。我再說一次，我本人就是覺得年齡問題大。」

▼原PO表示，「以為每個女生都愛錢嗎？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「事實證明，很多人眼睛應該都要戴老花眼鏡了。」原PO說，「都說了不是錢的問題、不是長相的問題…請問一下，人不會老？長得帥不會偷吃、不會劈腿嗎？每個人喜愛不同，一群酸民在那邊酸我長相的、酸我挑人的。來來來，你長得挺帥的都給你帥，你不挑人的來，以後你得來者不拒喔。」

「我覺得年齡會有代溝，是因為思想與年代生活不一樣」，原PO強調，「我不想要我交了一個可以當我叔叔的，還管得跟我爸一樣嚴格，而且文章都說了是玩樂抱怨，他奶奶的一堆人是在酸什麼？什麼時候爆怨公社變成檸檬聚集地了？至於我為什麼有房有車？你管我，至少我不用餓肚子露宿街頭。」

原PO也回覆網友的問題表示，自己是23歲。有人認為，「留言看看就好，可能踩到檸檬了。每個人的價值觀、感情觀、人生觀都不一樣，不必在意別人的言論，自己有房、有車、有工作、有點小錢，為什麼不能選擇自己喜歡的？自信的女人最美，加油。」

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