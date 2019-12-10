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人夫投娃娃機…真的夾到平板！興奮一拆「裂20條碎痕」爆滿螢幕　她看傻

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO先生夾了一台平板回家。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了吸引路過的民眾投幣，夾娃娃機台主祭出各式各樣的景品，日前就有網友夾到「iPhone 11」，回家打開才發現只是一組充電器。一名女網友也發文表示，老公從夾娃娃機夾到一台平板，打算要給小孩用，回家打開後，裡面確實是一台平板，但螢幕讓她看傻，「竟然是這樣的品質」。

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，「老公拿回來的戰利品（夾娃娃），預計給孩子使用，興奮的打開後，竟然是這樣的品質。」仔細看看照片，只見平板的螢幕除了螢幕中間一塊比較完好，其他地方不知何時裂出好幾條痕跡，雖然不到蜘蛛網的程度，但感覺也是相當嚴重。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲平板螢幕碎出超多條裂痕。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，網友紛紛留言，「夾娃娃的東西記得在現場的監視器下打開檢查，最保險是同時也自己用手機錄影」、「你別忘了，娃娃機出貨可是自由落體的方式」、「其實這是化妝鏡來著」、「正常啦，一直摔一直摔，好的都變壞了」、「只剩，聊勝於無的心態應對了。」

不少人則是說，夾娃娃機本來就不會出太好的東西，就算真的可以開機，搞不好玩沒兩下就壞了，「正常的你開機玩10分後，你會氣到摔機，結果是一樣的，有差嗎」、「還好壞掉了，不然開機後你也會摔爛它」、「之前夾到的3C還是玩具打開都壞了～所以就不夾了」、「這種很多都大陸的，連play 商店都不能裝。」原PO也在留言處表示，「我還擔心開機會不會爆炸呢」，並說會找台主換過新的一台。

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