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我沒有訂啊...「幽靈包裹」亂寄騙貨款　刑事局公布自保SOP

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▲進來幽靈包裹詐騙盛行，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

▲進來幽靈包裹詐騙盛行，警方提出預警。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事警察局統計，2019年至11月24日止共計受理「幽靈包裹」案件6件，這類詐騙案件民眾本身都沒有訂購商品，包裹託運單卻清楚印有民眾姓名、地址及電話，使家人或同事誤認為有訂購包裹而代為簽收付款，警方籲請民眾小心防範。

警方分析此類手法，歹徒郵寄粗劣商品詐取貨到付款費用，其來源多與臉書「一頁式廣告」相同，這類包裹由境外運送至國內後，歹徒透過預先收集民眾個資，經由貨運業者、物流人員進行派送，並以貨到付款方式隨機寄送來騙取民眾付款。

刑事局目前透過網路、新聞媒體發佈多次圖文宣導，也通報全國各警察機關「一頁式購物廣告及幽靈包裹退（貨）款處理方式」、彙整國內各宅配業者、物流公司聯絡方式，民眾若不慎勿收這類「幽靈包裹」均可至各派出所或致電165專線查詢退貨方式。

刑事局除持續彙整受理案件情資，希望藉此追查可疑犯嫌外，警方也會同財政部關務署加強抽檢進口報關之貨櫃，希望遏止這類詐財歪風。警方呼籲，若民眾不確定包裹「寄件人」是否正確，請直接拒收。

警方表示：若親屬家人代收，請先查證有無購物；萬一已經取貨付款，請撥打託運單上面「寄件人」電話，告知未購買商品卻收到包裹，申請退款退貨，以保障自身權益。

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