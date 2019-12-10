高中生借錢買9萬機車！遭設局簽156萬本票　慘背「266%重利」還被暴打嚇瘋

圖文／鏡週刊

男子許應灝利用有輕度智能障礙的高中生A少年，需要9萬元現金購買機車代步，以半誘騙、半逼迫手段，讓A少年簽了156萬元本票，而少年當然無力負擔高達年利率266%的重利，於是躲到桃園市網咖，卻被許男揪出來，押回其經營的KTV，A少年不但遭恐嚇，還被打傷腳底板，案經新竹地檢署偵查，發現許男曾拿著A少年簽的本票到法院聲請裁定，因此依重利、妨害自由、傷害等罪嫌提起公訴。

起訴書指出，許應灝（29歲）明知A少年認知能力與常人有差距，且無借款經驗，竟趁少年參加建教合作，需要9萬元現金購買機車代步，於去年9月表示願借款協助買車；許男騙少年說，車款10萬元，可分18期償還，年息高達266.66%，還要求簽2萬元本票共18張，為防止違約，再令A少年簽下40萬及80萬元本票各1張。

如此驚人的高利貸，少年A當然無力償還，今年4月初，他跑到桃園市網咖躲債，但逃不了幾天，還是於4月6日凌晨，被許男3名手下揪了出來，少年A當場被押回新竹許男經營的KTV，許男等人拿出菜刀恫嚇說：再不還錢，就要把他雙手雙腳砍下。

接著，許男以電線綑綁A少年，作勢要將他推入水塘淹死，A少年嚇得魂不附體，連忙下跪道歉，許男又命他趴在沙發上，持鋁棒毆打腳底板20多下。

檢警逮捕許男，偵訊時，他承借款給A少年購買機車，也有毆打他腳部，但辯稱沒有綁人，也沒有恐嚇或逼簽本票，檢方發現他拿A少年的40萬元本票到新北地院聲請裁定，對其說詞不採信。



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