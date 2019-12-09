晶華半夜冒濃煙348人驚逃！房客披浴巾衝出　香奈兒包全黑雙方互告求償

▲香奈兒承租晶華酒店地下1樓店面，於2017年2月25凌晨冒出濃煙，不僅店內精品全毀，更讓酒店緊急疏散人員，還有房客只披著浴巾，在大半夜狼狽逃生。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

香奈兒承租北市晶華酒店地下一樓的店面，於2017年2月25日凌晨發生火警，不僅店內精品遭煙燻、水淋全毀，更讓飯店緊急疏散348人，雙方因此損失慘重，晶華事後向香奈兒提告求償。北院12月9日開庭，晶華主張香奈兒在起火機房外接電源，又堆滿易燃物，才導致火災發生，但香奈兒辯稱，電線是晶華先前布置的，他們沒做更改，雙方將於下次開庭提出更多證據。

晶華主張，香奈兒承租店面，在後方的排煙機房外接電源，又在房內堆滿包裝紙袋、禮盒等易燃物質，最終導致火災發生，晶華尊重房客權益，甚至連機房鑰匙都沒留，僅在安檢、維修等必要時，才會徵詢香奈兒的同意進出，另外，香奈兒也請了其他公司維護線路安全，卻沒有盡管理責任，顯然有疏失；保險公司依目前已給付晶華的701萬9280元火險及後續賠償、晶華依損失，向香奈兒求償。

但香奈兒認為，火災因排煙機房的電線走火引起，但機房電線在前任房客承租時已存在，是晶華自己設置的，他們沒有外接，且承租期間都是正常使用，火災當天也是關了燈才離開，並無疏失，且依《民法》規定，設備應由房東維護，晶華向他們求償並不合理。

香奈兒委任律師於庭外表示，雙方的保險公司在理賠後，分別向對方代位求償，但晶華仍對香奈兒追討損失，經多次調解不成，才會鬧上法院。本案將於年後續審。

晶華酒店地下一樓精品街，於2017年2月25日凌晨冒出濃煙，當時共348人遭緊急疏散，還有房客只披著浴巾、穿著浴袍，就在大半夜狼狽地逃出來，而警消到場一度找不到起火點，想破窗卻還要等飯店人員「通報上級」，直到煙越來越大，才緊急用水槍射破玻璃，並鋪滅在機房的起火點。

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