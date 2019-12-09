快訊／台南平交道驚傳臥軌！區間車來不及剎　女子臟器外露身亡

▲疑似臥軌的女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次沙崙開往台南區間車，9日晚上8時51分通過保安、台南間西線K360處，撞到倒臥在軌道上1名女子，造成該女子臟器外露當場死亡，目前鐵路警察局封鎖西線鐵道，東線單線雙向行車，全案正在調查處理中。

台南市消防局於9日晚上8時56分接獲鐵路警察局轉報，台南市東區榮譽街平交道火車撞到人，消防局出動東門、南門消防分隊及救護車前往搶救，東門分隊到場發現，疑似民眾臥軌遭北上火車撞到，傷者女性臟器外露明顯死亡，消防局即交由鐵路警察局及台鐵人員處理。

初步了解，12月9日晚上8時51分許，台鐵3772次區間列車從沙崙開往台南，保安站行經台南間西線K360處，撞到疑似倒臥在軌道上之死者，區間車事後停車接受調查，目前封鎖鐵道西線，以東線單線雙向行車。榮譽街平交道出現車輛回堵情形，市一分局警方到場管制疏導交通，並提醒車輛勿再往榮譽街方向行駛。

鐵路警察局台南分駐所案發後派員到場蒐證調查，並報請檢察官指揮查處，並進一步查明死者身分，全案肇事原因及相關責任，由檢警調查中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995