　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南平交道驚傳臥軌！區間車來不及剎　女子臟器外露身亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲疑似臥軌的女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次沙崙開往台南區間車，9日晚上8時51分通過保安、台南間西線K360處，撞到倒臥在軌道上1名女子，造成該女子臟器外露當場死亡，目前鐵路警察局封鎖西線鐵道，東線單線雙向行車，全案正在調查處理中。

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於9日晚上8時56分接獲鐵路警察局轉報，台南市東區榮譽街平交道火車撞到人，消防局出動東門、南門消防分隊及救護車前往搶救，東門分隊到場發現，疑似民眾臥軌遭北上火車撞到，傷者女性臟器外露明顯死亡，消防局即交由鐵路警察局及台鐵人員處理。

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

初步了解，12月9日晚上8時51分許，台鐵3772次區間列車從沙崙開往台南，保安站行經台南間西線K360處，撞到疑似倒臥在軌道上之死者，區間車事後停車接受調查，目前封鎖鐵道西線，以東線單線雙向行車。榮譽街平交道出現車輛回堵情形，市一分局警方到場管制疏導交通，並提醒車輛勿再往榮譽街方向行駛。

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐵路警察局台南分駐所案發後派員到場蒐證調查，並報請檢察官指揮查處，並進一步查明死者身分，全案肇事原因及相關責任，由檢警調查中。

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台鐵台南西線K360處發生疑似臥軌命案，1列3772號次區間車，撞到疑似臥軌的1名女子，造成該女子女子臟器外露當場死亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」　未來2周「冷氣團襲台」機
快訊／台南平交道傳臥軌！區間車來不及剎　女子臟器外露亡
22歲女「喝奶茶吞吸管」！　胃裡挖出「30cm鋸齒狀異物」.
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南平交道驚傳臥軌！區間車來不及剎　女子臟器外露身亡

快訊／台南行人倒臥鐵軌死傷　網嚇：列車突然搖晃…車長廣播有人臥軌

獨／嗆神父不專心聽告解　一支「螺賴把」險毀歷史建築百景《玫瑰聖母堂》

立院前舉五星旗　愛國同心會：楊蕙如是殺害蘇啓誠的兇手！

快訊／林森四面佛縱火案「為了報復廟公」　主嫌教唆犯聲押禁見

快訊／台東17歲少年驚傳墜樓！救護員實施CPR急救...到院前已無心跳

「恨不得把胸部切掉」！少女遭狼父瘋狂性侵696次…亂倫獸行曝光

假日到校加班！嘉大工友掃落葉「倒地猝死」…30秒影片曝光

快訊／北市士林區一車高速衝民宅！「大門、圍欄撞毀」…住戶全嚇傻

「妳是我心中的小林志玲」台鐵段長涉性騷女同事　公懲會判休職半年

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

快訊／台南平交道驚傳臥軌！區間車來不及剎　女子臟器外露身亡

快訊／台南行人倒臥鐵軌死傷　網嚇：列車突然搖晃…車長廣播有人臥軌

獨／嗆神父不專心聽告解　一支「螺賴把」險毀歷史建築百景《玫瑰聖母堂》

立院前舉五星旗　愛國同心會：楊蕙如是殺害蘇啓誠的兇手！

快訊／林森四面佛縱火案「為了報復廟公」　主嫌教唆犯聲押禁見

快訊／台東17歲少年驚傳墜樓！救護員實施CPR急救...到院前已無心跳

「恨不得把胸部切掉」！少女遭狼父瘋狂性侵696次…亂倫獸行曝光

假日到校加班！嘉大工友掃落葉「倒地猝死」…30秒影片曝光

快訊／北市士林區一車高速衝民宅！「大門、圍欄撞毀」…住戶全嚇傻

「妳是我心中的小林志玲」台鐵段長涉性騷女同事　公懲會判休職半年

泰式按摩可能列「世界文化遺產」　曼谷臥佛寺培訓20萬按摩師

艾瑪華森女神氣質全失！　走紅毯遭酸「穿了黑色垃圾袋」

半個月前才放話「今年一定要縫雙眼皮」！　魏如萱淤血照曝光：我去弄了

林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」

韓國瑜：我喝酒從來不抱女人　跟朋友聊天最快樂

小松美羽在台創作《神祈》！跟林志玲老公AKIRA「有段巧合故事」

參選黨主席、改革國民黨！　韓國瑜：若當選總統再考慮黨政合一

大學畢業2年存百萬！她開心買賓士回家…2小時後出事了

蔡英文提醒訂高鐵票返鄉投票　知名插畫家啟動「網路百萬粉絲大串連」

秋行軍蟲肆虐！中國農業農村部：2020年進入爆發階段...需提早防治

社會熱門新聞

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

分手竟撿屍「妹妹同事」　軍人：妳要覺得我很棒棒了吧

棄高薪當全職媽　渣夫帶小三遊世界

他闖屋綑綁猛拍裸照！辣人妻護女無奈喊：拍我就好

遭強壓硬壞　她拍門無助淚崩

性侵前女友　男針筒注射微溫液體

台積電工程師為鳥屎鎖妻喉　代價5千萬

瘋狂性侵696次！亂倫獸行全曝光

人妻偷使壞　小王：妳一直吸我

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

台南行人臥軌　網嚇：列車突然晃

更多熱門

相關新聞

台南行人臥軌　網嚇：列車突然晃

台南行人臥軌　網嚇：列車突然晃

台鐵3772次區間車9日晚間從沙崙開往台南，晚間8時51分保安－台南間西線K360處時，疑似有行人倒臥在軌道而緊急煞車，導致台鐵封鎖西線調查，僅以東線單線雙向行車。

「妳是我的小林志玲」　台鐵段長涉性騷休職半年

「妳是我的小林志玲」　台鐵段長涉性騷休職半年

鹽水溪口驚見鳥卡魚網民眾救援

鹽水溪口驚見鳥卡魚網民眾救援

黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

黃偉哲感謝新住民為台灣注入活力

台南公費流感疫苗開打

台南公費流感疫苗開打

關鍵字：

台南臥軌自殺台鐵

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面