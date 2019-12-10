妻兒遭人騙進深山還生3胎…10年後被警方找到！丈夫竟絕望變成「女生」

▲丈夫得知殘酷真相後變性，令人不勝唏噓。（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／綜合報導

北部一對平凡夫妻結婚後育有一子，沒想到妻兒遭人誘拐，從此音訊全無，丈夫苦尋10年！後來警方發現妻兒在沒水沒電的山區裡跟友人生活，這段日子裡還生了3名兒女；人夫與兒子重逢後察覺兩人長得不像，驗了DNA才知他並非親生…找到妻兒應該要開心的，卻是這種結果，人夫絕望「變性」成為女生。

看似平凡的小家庭卻走了樣…

2008年，輕度智能障礙的人妻花花（化名）抱著兒子在街上散步，巧遇老公的朋友阿倫（化名），阿倫見花花單純可愛，竟言語誘拐母子跟他走，並扮演起丈夫的角色，開始三人的「山居生活」；老公找不到妻小，心急如焚瘋狂找尋，怎麼也沒想到，自己已經被取代。

就這樣過了10年…

警方在去年於一處深山裡發現了「一家6口」，4個瘦到剩皮包骨的孩子看了令人心疼；據了解，孩子們若是飢餓，大多時間只能開水「喝到飽」，並睡在厚紙板上，在沒水沒電又散發濃烈異味的惡劣環境下生存。

承辦警員解釋，「這些小朋友都沒有離開過那個地方，開巡邏車載他們下山時，每個人都吐得亂七八糟；他們對任何食物都感到新奇，拿到什麼（食物）就不斷往嘴裡塞。」後來通報社會局介入，協助安置並報戶口，讓孩子們可以開始上學。

他成了「她」

承辦警員表示，妻小離開這麼多年，老公拼命尋找…好不容易發現人，得知老婆是被朋友誘拐還生了孩子，更令人難過的是，原先花花幫他生的兒子，居然也不是自己親生的。晴天霹靂的打擊，讓他就此崩潰…為了逃離殘酷的現實，他決定變性…透過手術讓自己重獲新生，不要再跟眼前的人有任何瓜葛。承辦警員說，妻小都找到後不久，再看到人夫已成了女生，令人不勝唏噓。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

【其他新聞】

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉！被上銬還「眨眼比愛心」



快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒 老婆淚請警方抓人...3萬元交保！

「晚上要校園演唱」謝和弦吸毒3萬交保燦笑上車 校方急忙改由嫩妹歌手頂替

▼丈夫找了10年，總算盼回了妻兒，沒想到妻子跟人生活還生了3胎，就連起初兩人共同撫養的兒子也非親生，他徹底絕望，跑去變性當女生...（示意圖，非新聞當事人／記者陳雕文翻攝）