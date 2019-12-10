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史上最扯丟包！38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島...想回台父已逝

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▲陳允萍協助陳女跑公家單位辦理所有應備的公文流程，爭取流浪在西班牙小島38年的陳男能盡快回鄉 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲陳允萍協助陳女跑公家單位辦理所有應備的公文流程，爭取流浪在西班牙小島38年的陳男能盡快回鄉。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

38年前台東一位阿美族陳姓父親帶著當時17歲的2兒子到高雄出海去跑遠洋漁船，當時父子發生嚴重的摩擦，在船上爭吵，脾氣不好的陳父將陳男關在船上的冰庫中處罰，父子關係因此生變，最後陳父氣不過更將陳男身上所有的證件帶回台灣，把當時17歲兒子丟包遠在西班牙小島上，讓陳男38年來過著有家歸不得的日子。直到最近輾轉連繫到在台東的妹妹，目前正積極尋求協助辦理相關文件，爭取回家的機會。

民眾黨提名台東立委侯選人陳允萍表示：幾天前他接獲民眾陳秀蘭到辦公室請求協助，陳女告知自己的2哥在流浪在國外多年無法回國，到處詢問如何申請，經過許多的單位層層轉介，才找到移民署的陳允萍。接到該民眾的洽詢，陳允萍熱心告知這為陳女應如何處理，但因牽涉許多的公家單位及太多繁文縟節，因此陳允萍協助陳女跑公家單位辦理所有應備的公文流程，希望流浪在西班牙小島38年的陳男能盡快回鄉 。

經瞭解，陳秀蘭家中兄弟姐妹有4男4女，她是排行未2。小時侯是住在台東市豐里地區，2哥在她小的時候因為家中的經濟條件不好，沒有再升學，後由陳父帶著當時17歲的2哥到高雄出海去跑遠洋漁船。據母親生前的口述，2哥與陳父曾經發生了嚴重的摩擦，與陳父在船上嚴重爭吵，脾氣不好的陳父將哥哥關到船上的冰庫中處罰，父子因此感情生變產生巨大隔閡，最後陳父氣不過更將2哥身上所有的證件帶回台灣2哥也負氣在西班牙加那利群島之蘭薩羅特島首府–阿雷西非城鎮躲起來，不讓父親找到。

陳父在返台後1個月即感到非常後悔，於是再帶著2哥的證件回到西班牙找尋他回家，可惜已遍尋不著蹤影。然而陳父仍舊不死心，與船公司再續了幾次3年的合約，想藉著跑船的機會不停的去尋找兒子的蹤影，27個年頭過去陳父也在找不到2哥的遺憾中過世。後來家中發生火災，大火也將所有的文件燒毀，家人也都搬離了原來住的地方，就這樣兄弟姐妹彼此已失去聯絡38年。

3年多前2哥巧遇太麻里同鄉跑船到西班牙，由於思念家鄉的親人，便口述給同鄉家中的住址及家人姓名，希望能夠再次找到家人。但因家中大火，所有兄弟姐妹們都已搬遷他址，電話也已更改。所幸陳女一直沒有改手機號碼，就這樣子被住在附近的鄰居找到。此時2哥在陳女的口中得知他的父母都已去逝，心中非常的感慨與激動，亦相當想念在台東的家人。但是已離家38年的他連自已的母語及中文都已忘的差不多了，中文能力也有限，因此只能透過他在西班牙的兒子以翻譯軟體來溝通，希望能早日回家。

1多年前陳女開始找了許多的機構及民意代表，包括外交部、駐西班牙代表處、西班牙駐台灣商務辦事處，立委、代表、議員等，台北台東2地跑，皆不得要領辦不齊文件。一直到日前拿給台東天主教辦事處的瑞士籍神父葛德看文件請教他，葛德神父建議陳秀蘭直接找陳允萍，看是否能夠協助他們一家人辦好相關文件能如願回台團聚。

陳允萍指出，只要仔細的聆聽民眾的困難，耐心的分析民眾的需求，他希望能夠用他手邊所有的資源，去幫助任何1個他能夠幫助的人。陳秀蘭感動的表示：1年來她四處陳情，都沒有人像陳允萍這麼的熱心協助她，協助她在最短的時間內就辦好2哥所需要的文件，將來他2哥順利回台時，一家人一定會親自道謝，謝謝讓他們一家人能夠再次團聚的大恩人。

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