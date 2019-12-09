火辣闆娘遭強壓「沙發脫內褲」硬壞！她狂扭臀掙扎　無助拍門淚崩：救救我

▲阿傑對花花伸出狼爪。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／嘉義報導

一名男子「阿傑」（化名）愛慕小吃店老闆娘「花花」（化名），竟然就在一天夜裡，強行將對方店的鐵捲門拉下，並強硬脫褲性侵對方，過程中花花無助地用力拍打木板隔間，努力扭動屁股掙扎，卻仍是被阿傑強逞獸慾。對此，嘉義地院認為，阿傑的行徑已經嚴重傷害花花，因此依法判他4年6月徒刑。

判決指出，阿傑與花花是國小同學，兩人在朋友的引介下再次相遇，而之後阿傑對花花心生愛慕，常常會帶酒到花花的店裡喝、聊天，久而久之竟然還趁對方不注意時，偷親對方的脖子，而阿傑的舉動讓花花當場怒炸，氣得說如果他再亂來，自己就會報警。

怎料，更離譜的是，阿傑之後又有一次到花花店裡賴著不走，接著還強行將小吃店鐵門關上，並把花花壓到椅子上，過程中花花不斷逃跑，並試圖敲店裡的木板隔間，希望可以引起鄰居注意，但無奈阿傑的力氣實在太大，花花最終仍是被對方強行扯掉內褲，並壓到椅子上性侵得逞。

對此，隔壁鄰居聽到花花的呼救後，趕忙敲鐵門呼喊她，而阿傑也因此被嚇到，急著起身時，似乎是害怕被發現獸行，還順帶替花花把內褲穿好，而之後花花在鄰居的幫助下，報警處理才逃脫阿傑魔爪。

阿傑否認犯案還辯稱是花花自己掀裙子引誘，但花花、鄰居的說法立馬將他打臉，因此法官不採信其說詞，依於女子以強暴之方法而為性交，判他有期徒刑4年6月。

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