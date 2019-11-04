新竹市打造活動雞舍　管理非農地雜草示範區

▲陳建泰理事長說明利用落葉，雜草及垃圾做成的曼陀羅菜畦。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局今（4）日於環保局大門斜對面土地空間，辦理「108年非農地雜草管理計畫」推廣發表會，展示今年完成結合「雜草生態與管理」、「土壤改善」與「可食地景」的示範區，100人參加觀摩。新竹市環保局長江盛任說，期望透過此計畫讓非農地得以喘息，民眾有乾淨的飲水、安全的食物，建構友善土地與健康安全的永續生態。

江盛任表示，生物多樣性是人類生存的基礎，野草生長區域是許多生物的生存棲地，不當使用除草劑可能造成健康與生態的不良影響。所以宣導不以趕盡殺絕的態度面對野草，打造農地以外的土地空間，讓蜜蜂、鳥類、蝴蝶、蜘蛛等動物的下一代，能夠喘息與生存，協助傳播、授粉，繼續為人類服務，讓安全的食物鏈得以持續；同時溪流裡的魚蝦蟹貝，可不再攝入來自土地滲流而來的除草劑，也可減少除草劑對飲用水造成的污染。

環保局表示，非農地雜草管理教育示範專案佔地約 1,000 平方公尺（1分地），除了延續去（107）年利用新竹在地盛產的竹子製成「活動雞舍」、透過雞隻啄食雜草之外，今年特別再現創意，運用回收棧板製作高架菜畦，以及使用漂流木、蚵架竹材製作曼陀羅花園，讓垃圾轉換為有用的資源，持續循環使用，同時展現城市美學。

江盛任說，本計畫的另一個重點是廢棄物再利用，他說今年計畫實施期間，適逢環保局舉辦淨灘活動，撿拾非常多廢棄漂流木、搭設蚵架的竹材，於是將這些原本要進入焚化爐的廢棄物，當作可食地景的填充資材，讓這些珍貴的資源可以再利用，並教導民眾利用雜草、漂流木等廢棄資材，打造一個又一個的可食地景。

計畫執行單位臺灣社區協力農業協會理事長陳建泰說，本計畫採現地觀察環境現況與資源，在需要處理雜草的區域範圍內，規劃可食地景來消耗雜草。一個優質菜畦最重要的要素在於擁有肥沃的土壤，而肥沃的土壤則要仰賴菜畦裡多元豐富的微生物族群來創造。透過投入不同的有機資材當做「餌劑」來吸引微生物進駐，是最省錢也最安全的土壤改善方式。曼陀羅花園的周圍使用木質材料，可以吸引許多真菌的進駐，而菜畦所使用各種雜草、落葉、廚餘等有機資材，則是吸引各樣的細菌來聚集。

參加觀摩的民眾看了都說，這些資材住家附近都有，回家後就可以在住家旁的空地搭建可食地景，養一些雞幫忙除草，解決每3個月就要割草的麻煩，既可打造自己專屬的可食地景來美化環境，又可輕鬆解決雜草，更可採摘吃到健康安全的食物，真是一舉數得。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

