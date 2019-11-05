走進動物的廚房　竹市動物園食物森林啟用

▲新竹市立動物園「食物森林」是全台唯一為動物服務、在動物園裡的食物森林。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市立動物園「食物森林」今（5）日完工啟用，是全台唯一為動物服務、在動物園裡的食物森林，未來將結合生命教育，邀請新竹市國小中年級學童進入食物森林體驗課程，今日新竹市長林智堅邀請孩子走進動物的廚房，一起摘地瓜葉、經園內訓練後餵食黑肚綿羊，林智堅市長表示，新竹動物園食物森林將作為生命及環境教育的最佳場所。

今日記者會上，來自東園國小及竹蓮國小的孩子們，親手摘地瓜葉，並由保育人員從旁指導和協助，一起餵食黑肚綿羊。林智堅表示，占地18公頃的新竹公園是新竹市的綠肺，希望能以新竹市動物園為核心，邀請各團體一起在都市叢林裡打造動物的家，嶄新新竹動物園將在12月28日重新與市民朋友見面，此次在園內打造食物森林，就是希望能將自然生態帶回城市與市民的身邊。

林智堅表示，在新竹市動物園建置食物森林，除了服務這群住在城市裡的動物，最重要的是提供孩童優質的環境教育場所，讓每個孩子都有在自然中學習的機會。未來市府將加強跨局處合作，由新竹市動物園免費提供場域，環保局培育解說人員，並與教育處合作安排周邊學校逐步參與。

環保局表示，新竹市動物園食物森林310坪的空間內，種植超過80種、6千多棵植物，除了果樹、香草、葉菜等可食植物，也特別考量「動物可食性」，加入動物愛吃的牧草、雜糧、和能吸引授粉昆蟲的蜜源植物，並設有落葉堆肥箱，希望完整呈現動物棲地的概念及生態性。

環保局表示，不同於馬偕醫院附近的食物森林示範地、和將軍村的食物森林大地圖書館，新竹市動物園食物森林將以「推動校園環境教育」和「服務園內動物」兩大功能為主，未來會開放學校預約上課使用。特別要注意的是，園內不可擅自餵食動物，未來新竹市動物園食物森林開放孩童及遊客參訪時，也要經過課程訓練才能餵食動物。

「城市不再只是人類的家」，環保局副局長洪明仕表示，設立新竹市動物園食物森林的目標，是希望能發展成環境教育的場域，食物森林未來將與新竹市動物園合作開發環境教育課程，邀請孩童參與種植與維護，並學習如何循環利用資源、種樹綠化、正確消費等，將友善動物和友善環境的行動，落實在日常生活中。