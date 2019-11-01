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竹市響應減塑政策　免費租借外帶飲料杯

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▲新竹市首創全國第一家電影院提供免費租借飲料杯及設置飲料杯自助歸還機。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市首創全國第一家電影院提供免費租借飲料杯及設置飲料杯自助歸還機。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局為落實減塑政策，減少一次性容器的垃圾量，於11月1日至30日，特別推出「新竹市x風享市借x首部曲：器喝茶」活動，提供免費租借外帶飲料杯，選定市區人潮密集商圈，募集9家飲料店及1家電影院參與活動，採「甲地借乙地還、你租我洗」措施。首創全國第一家電影院提供免費租借飲料杯及設置飲料杯自助歸還機，民眾可於每日上午8點至午夜12點自助歸還，享受還杯的便利性。配合店家還提供折價、買一送一的優惠方案，歡迎民眾共同體驗使用，加入「免廢」愛地球的行列，打造零廢棄生活。

新竹市環保局長江盛任表示，行政院環保署自91年起推動限塑政策，100年實施飲料杯回收獎勵，由業者提供優惠措施給自備環保杯的民眾，已受到很多民眾響應，為再提升民眾支持重複使用環保杯，相對減少一次性容器的垃圾量，特別與容器租借團隊「好盒器」合作，推出「新竹市x風享市借x首部曲：器喝茶」活動，風享採「分享」諧音，提供新竹風城民眾分享容器。由環保局提供各店家可重複使用之風享大器杯、 風享小器杯，進行免費租借使用。

民眾僅需透過手機APP加入好友綁定後即可進行租借，每支手機號碼每日最多可借6個杯子，並享有「甲地借乙地還、你租我洗」的便利措施。飲料杯歸還採「人工掃描」及「自助歸還機」兩種方式，「人工掃描」係透過租借外帶飲料杯店家，依其營業時間由店員協助歸還，「自助歸還機」設置於新復珍戲院1樓，每日上午8點至午夜12點受理自助歸還。

環保局表示，響應本活動共有9家飲料店及1家電影院，9家飲料店包含新竹市在地知名店家及連鎖飲料店分店，名單如下：河堤上的貓、珍一波、西米露之家、大苑子-巨城店、可不可熟成紅茶-巨城店、貢茶-新竹城隍店、鮮茶道-城隍廟店、糖奶奶-護城河店、茶工業-新竹西大店。新復珍戲院除配合免費租借外帶飲料杯外，還協助於電影院出入口設置1台自助歸還機，方便民眾於每日上午8點至午夜12點自助歸還飲料杯。

為回饋民眾參與免費租借外帶飲料杯，活動期間特別推出「響應環保享折價、揪您器喝茶」等兩項風享活動。「響應環保享折價」於11月1-30日，每租借1個飲料杯，歸還後可獲得原購買店家10元折價券1張於下次使用，每店限量發放100張折價券，限12月3日前使用完畢。「揪您器喝茶」於11月4-8日、11-15日，由參與活動之店家每日一店提供限量40組使用租借杯，享買一送一回饋，各店家活動日期與使用規定詳見店頭海報。

江盛任表示，此次環保杯免費租借活動旨在加深民眾減少使用一次性容器之觀念，與新復珍戲院進行合作導入電影院更為首創之舉，期冀透過此次合作能達到拋磚引玉之效果，減少電影院大量垃圾之產生，一起「免廢」愛地球，打造零廢棄生活。

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