簽500萬本票承諾：絕不再犯！她4年後毀約「交疊人夫」被抓包...正宮氣炸出擊

▲蕭女與人夫發生婚外情吃上官司。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名蕭姓女子2018年與人夫在租屋處裸體擁抱，發生性行為，正宮發現後，憤而提告求償！法院調查後發現，蕭女4年前也曾與人夫發生婚外情，當時她簽下500萬元本票，向正宮保證絕不再犯卻違背承諾。民事部分蕭女應賠償正宮100萬元，刑事部分日前法官判她有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，正宮控訴，蕭女2018年8、9月間明知丈夫已有家室，卻仍相偕出國遊玩，10月底又與丈夫在租屋處裸體擁抱、發生性行為，讓她感到極度痛苦，決定向蕭女求償120萬元，並提出妨害家庭告訴。

台北地方法院發現，蕭女2014年也曾與人夫發生婚外情挨告，當時她為求正宮撤告，簽下500萬元的本票，並向對方保證，日後絕對不會再發生類似的事件，也不會與人夫有任何形式的往來，沒想到卻在4年後食言。

民事部分10月宣判，法官判蕭女應賠償正宮100萬元精神賠償金；刑事部分12日宣判，由於蕭女在審理時自白犯罪，法院裁定以簡易判決處刑，依相姦罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，條件是除了損害賠償已經支付的30萬元外，應自2019年12月10日起，於每月10日給付正宮3萬元，直至滿台幣70萬元為止，且依一期未付視為全部到期，可上訴。

你不可以賴帳喔

【更多新聞】

警察臉上熱熱！他屎在滾喊：我要大便 下秒猛力一擠手伸褲內「挖糞猛砸」



超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾



摸小狗遭盯上...她上廁所被尾隨！回收男逼躺下「伸指舔尿」喊：忍一下就好