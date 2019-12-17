　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

簽500萬本票承諾：絕不再犯！她4年後毀約「交疊人夫」被抓包...正宮氣炸出擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲蕭女與人夫發生婚外情吃上官司。（圖／免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名蕭姓女子2018年與人夫在租屋處裸體擁抱，發生性行為，正宮發現後，憤而提告求償！法院調查後發現，蕭女4年前也曾與人夫發生婚外情，當時她簽下500萬元本票，向正宮保證絕不再犯卻違背承諾。民事部分蕭女應賠償正宮100萬元，刑事部分日前法官判她有期徒刑3月，緩刑2年。可上訴。

判決指出，正宮控訴，蕭女2018年8、9月間明知丈夫已有家室，卻仍相偕出國遊玩，10月底又與丈夫在租屋處裸體擁抱、發生性行為，讓她感到極度痛苦，決定向蕭女求償120萬元，並提出妨害家庭告訴。

台北地方法院發現，蕭女2014年也曾與人夫發生婚外情挨告，當時她為求正宮撤告，簽下500萬元的本票，並向對方保證，日後絕對不會再發生類似的事件，也不會與人夫有任何形式的往來，沒想到卻在4年後食言。

民事部分10月宣判，法官判蕭女應賠償正宮100萬元精神賠償金；刑事部分12日宣判，由於蕭女在審理時自白犯罪，法院裁定以簡易判決處刑，依相姦罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，條件是除了損害賠償已經支付的30萬元外，應自2019年12月10日起，於每月10日給付正宮3萬元，直至滿台幣70萬元為止，且依一期未付視為全部到期，可上訴。

你不可以賴帳喔

【更多新聞】

警察臉上熱熱！他屎在滾喊：我要大便　下秒猛力一擠手伸褲內「挖糞猛砸」

超鹹濕對話！人妻嬌嗔：喜歡你的～他喊「水流出來」...法官曝下場：很遺憾

摸小狗遭盯上...她上廁所被尾隨！回收男逼躺下「伸指舔尿」喊：忍一下就好

ET快訊
獨／謝和弦進派出所吃火鍋！霸氣護莉婭：動我的女人就跟你拚了
花蓮野溪抓青蛙　6人誤食「盤古蟾蜍」！1人到院前死亡
200萬網友盲測手機相機　iPhone 11 Pro首輪出局
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

白狼張安樂遭傳喚　子媳涉助大陸公務員非法來台…已查出9旅行社7千人次

超噁！糞水、印刷顏料排後勁溪　高雄環保局再揪2業者

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

花蓮6人「盤古蟾蜍」當青蛙！吃下肚釀「1死5傷」　來源曝光：野溪抓的

黑心大姊頭代保壽險等他們死！「街友公社」集中餵食...信用卡詐貸8百萬

蘆洲警祭出「三眼魔神」　不定點、不定點測速遏止飆車

冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

快訊／金山老街製作「拔絲地瓜」引發火勢　整間廚房燒毀

妹子獨自坐最後一排...客運男奔上前「拉下褲鍊」對鳥猛搓　她淡定拿手機錄影

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

獨立式包廂睡覺、豪華電競設備　法國宅男體驗網咖喊：想搬進去

超違和！特勤吳彥祖護衛韓國瑜　眼神高冷...騎著木馬「上上下下」

新北耶誕城／ 鄧紫棋連來2年壓軸登場！　《光年之外》、《句號》超穩LIVE根本吃CD

聯訪中同框韓國瑜「特勤吳彥祖」　她邊指揮邊換拍照角度：快點！

怕女兒近視！爸嚴格控管看電視時間　她超機靈趴窗戶...吃零食配鄰居卡通

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

白狼張安樂遭傳喚　子媳涉助大陸公務員非法來台…已查出9旅行社7千人次

超噁！糞水、印刷顏料排後勁溪　高雄環保局再揪2業者

亂傳換票匭、植物人投票　中選會怒告散播假消息！4網友送辦

花蓮6人「盤古蟾蜍」當青蛙！吃下肚釀「1死5傷」　來源曝光：野溪抓的

黑心大姊頭代保壽險等他們死！「街友公社」集中餵食...信用卡詐貸8百萬

蘆洲警祭出「三眼魔神」　不定點、不定點測速遏止飆車

冬遊蘇澳最暖味　12/21蘇澳彩頭節200台斤彩頭福龜平安祈好

快訊／金山老街製作「拔絲地瓜」引發火勢　整間廚房燒毀

妹子獨自坐最後一排...客運男奔上前「拉下褲鍊」對鳥猛搓　她淡定拿手機錄影

「狼人殺」高玩陳零九、邱鋒澤晉升復盤大師！　推新節目「師父 零九救我」

中職／台灣看球座位空盪盪　樂天複製金鷲99％滿座率經驗

輕鬆3步驟加入東森「美麗站長」！月薪完勝職場新鮮人

最小僅13歲…懷特島17罹難者姓名國籍公布　他成家中唯一倖存者

「白頭盔」創辦人死因出爐！土耳其法醫：高處墜落造成全身創傷

房子小換大就能重購退稅？　代書：土地價值超過才可以

中止憲法觸犯「叛國罪」！巴基斯坦前總統遭「判處死刑」

「喜歡你，乖乖聽話」！摩鐵性侵女員工　惡老闆辯：她拉我的

她6年前遺失身分證　近日驚覺「多了個老公」房子也不能買

李佳芬稱「無數人看到韓國瑜會下跪」　王定宇揭2大謊言：誤認紫衣妙蟬？

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

七星災變49名礦工罹難　誤送52具棺材竟補滿變死52人

成交少300萬怒砍女房仲　屋主離奇墜樓亡

「教父」徒孫捲6億　黑白道爭搶2500萬花紅

台南水泥車猛衝600m！男騎士「卡輪胎」慘死

鹹濕訊息「演練姿勢」　人妻：想從後面來

花蓮6人誤食「盤古蟾蜍」！釀1死5傷

高雄妹墜愛河　3警跳下驚險搶救

國道3車閃工地急煞連撞　燒毀淪廢鐵

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

板橋黑衣男持刀晃　碎念「我北山的」

即／台中驚傳一氧化碳中毒　12歲童OHCA

女友墮胎子宮大出血！渣男竟提槍性侵

人妻與他大尬超鹹濕對話！夫心碎提告　法官：很遺憾

更多熱門

相關新聞

人夫小三每周愛愛　「戶口名簿多個女兒」露餡

人夫小三每周愛愛　「戶口名簿多個女兒」露餡

桃園市田姓男子去年與鍾姓女子在外同居，期間2人發生多次性關係，去年底生下一名女兒，田男以認領方式將女嬰登記在自己與妻子戶口名下，未料人妻在6月間申請戶口名簿時，赫然發現名下居然多了一名女兒，質問田男才知道外遇生子，桃檢17日偵結依通姦罪嫌將田男與鍾女提起公訴，但田男與人妻已於8月間辦妥離婚。

外遇夫離婚協議書簽5年　妻扛債放生

外遇夫離婚協議書簽5年　妻扛債放生

消防員揪小三偷偷愛　妻一張照抓包

消防員揪小三偷偷愛　妻一張照抓包

安倍幕僚爆不倫　花公費帶女下屬觀光

安倍幕僚爆不倫　花公費帶女下屬觀光

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

揪經理老婆飯店密會　銀行員掰拉肚子

關鍵字：

外遇人夫正宮

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

手機被撿到警局！女大生認領結局超展開

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

游否希首回應古拉：我當時才領2萬

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

透天厝霸氣加蓋車庫　被市府整排拆了

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一

Keanna忍痛懷孕！謝和弦反心疼莉婭整型「躺2周很辛苦」

醫院搞錯血型…34歲二胎媽產後16F跳下

愛犬骨灰燒成琉璃　出現黑白狗臉

準爆了！和12星座「吵架怎麼和好」天蠍你惹不起

即／台北市長選舉官司　丁守中敗訴確定

被迫失業　員工碾碎3000支iPhone

更多

最夯影音

更多
塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？

塗鴉後再返大樓贈保全雪茄致歉　謝和弦無厘頭嗆聲：當我塑膠？
楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

楊丞琳驚見熟悉身影出現　直接倒地崩潰：你很Ｘ

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

高爸爸忍淚自彈自唱　「9分鐘影片」用高以翔喜歡的方式道別！

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

嫌麵爛難吃！部落客負評3連發 店家PO影片反駁：拍照拍太久

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

被熱情博美侵犯！柯基怒甩開　對方搖屁屁挑釁：一起來high啊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面