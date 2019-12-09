「濕濕的時候...」她咬定老公和小三又壞壞　露骨對話全曝

▲田女4年前就抓到丈夫外遇，後來心軟原諒對方，沒想到再從丈夫手機發現鹹濕對話。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹人妻田女的丈夫4年前床戰小三遭抓包，田女心軟放過，沒想到又在丈夫手機抓到鹹濕對話。由於鹹濕對話中並無明確時間、地點，雖握有丈夫的自白，但卻被他辯稱遭到田女自殘等威脅，不得已才寫下，由於田女並無其它明確事證能證明丈夫與黃女通姦，因此檢方做出不起訴處分。

人妻田女表示，4年前就抓到丈夫與小三黃女偷腥，因為一時心軟而原諒他們，沒相到2月間竟然在丈夫手機內看見「我只想和你做愛」、「我喜歡你吸著我的蛋蛋」、「我會喜歡在你妹妹濕濕的時候舔你妹妹喔是種愛的表現」等情色對話；還有丈夫LINE「我騎摩托車喔，她鑰匙藏起來了」、黃女回「你又要叫我上去？萬一被她發現我的車？」，懷疑兩人的不倫死灰復燃。

田女逼問丈夫並要求他寫下悔過書，「大約自2016年10月份左右聯繫上」、「有沒有發生關係：有」、「發生關係地點：車上」，證明2人發生多次性行為。

丈夫與黃女都否認通姦。丈夫表示，自己在2016年的確出軌黃女並與她發生關係，但雙方已達成和解，而妻子拿出的照片是之前的，自己與黃女只是無話不談，並沒有性關係，因為妻子有自殘傾向，又跳車、還拿刀要殺他，寫下自白書是因受到半威脅，也為了安撫妻子情緒。

黃女也表示，2016年後就沒跟歐男發生婚外情了，兩人現在也沒交往，LINE中聊天都是敷衍幾句。

檢警調查發現，田女提出的照片並無時間，更沒拍到2人發生性行為，而LINE中的鹹濕對話，也沒指出時間、地點，難以依此認定2人有通姦事實，因此予以不起訴。

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