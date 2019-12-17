人夫和小三每周愛愛　正宮驚見「戶口名簿多個女兒」揪內幕

▲桃園市田姓男子與妻子不睦，去年與鍾女在外同居還生下一名女兒，以認養方式登錄自己戶口名簿下，妻子察覺後提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市田姓男子去年與鍾姓女子在外同居，期間2人發生多次性關係，去年底生下一名女兒，田男以認領方式將女嬰登記在自己與妻子戶口名下，未料田妻在6月間申請戶口名簿時，赫然發現名下居然多了一名女兒，質問田男才知道外遇生子，桃檢17日偵結依通姦罪嫌將田男與鍾女提起公訴，但田男與田妻已於8月間辦妥離婚。

檢警調查，37歲的田姓男子去年起與住在新竹縣的鍾女同居共築愛巢，期間2人以平均每週一次頻率與鍾女發生性關係，去年11月中女生下一名女嬰，田男以認養方式登錄在自己與妻子名下，田妻混然不知田男有外遇且生下一名女嬰之事實。

今年6月間，田妻申請調閱戶籍謄本時，赫然發現自己名下居然多了1名女兒，向田男質問後才發現田男外遇生女，還要求2人共同認養協議共同行使負擔女嬰權利義務，田妻火冒三丈提告田男與鍾女通姦，並向法院申請離婚。



地院法官於今年8月經調解離婚後判准離婚，田男和鍾女在檢方偵訊時坦承犯行，檢方17日偵結依通姦罪嫌將2人提起公訴。

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