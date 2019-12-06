「晚上要校園演唱」謝和弦吸毒3萬交保燦笑上車　校方急忙改由嫩妹歌手頂替

記者陳雕文／新北報導

歌手謝和弦5日晚間因持毒被捕，而檢舉人就是「扣嫂」Keanna，而謝和弦被捕的前一晚，才帶妹子到北投某旅館開房過夜；6日下午則是南華高中的校長拿3萬元到地檢署交保，謝和弦面對媒體相當友善，頻頻說「謝謝你們，辛苦了」在他離開前還笑著說「晚上還要唱校園」

▲謝和弦交保後笑著說，「晚上要去唱校園」。（圖／記者陳雕文攝）

為何是他來交保？南華高中校長莊惠安說，「因為我是他的良師與益友，我想，我會繼續陪伴他度過這段期間的難關」面對謝和弦吸毒被抓，莊惠安說「心疼是難免，但我相信他有絕對的能力跟能量可以走出來」

▲南華高中校長替謝和弦交保。（圖／記者宋良義攝）

謝和弦獲釋後對媒體說，「謝謝你們，站那麼久、等那麼久…天氣很冷，不好意思！」媒體發問，「針對自己吸毒的不良示範以及太太有甚麼話要講呢？」謝只淡淡地說，「我愛台灣」至於與老婆的婚姻有無問題？他說，「看大家怎麼看囉！我覺得沒有問題啊！現在還是過得很快樂呀」

▲謝和弦患有躁鬱症，靠老婆支持挺過，沒想到他持續吸毒又找妹子開房間。（圖／翻攝自Keanna Instagram）

謝和弦準備離開時，轉身對眾人露出一抹微笑說，「我晚上還要唱校園（演唱會）」接著上車返回板橋的家。奇怪的是，當謝和弦回到家門前，突然在16度低溫下脫去上衣，並恢復以往的跩樣，最後還罵，「柯文哲沒有LP」接著走進室內。

▲▼謝和弦交保後回到家門前，突然在16度的低溫下脫去上衣，並恢復成以往的跩樣。（圖／記者黃彥傑攝）

據了解，謝和弦原本在6號日晚間要去新竹建功高中校慶演唱，被警方逮捕前還在個人的社群IG貼出將與熊仔、家家一同參與盛會，如今吸毒風波再度引發社會關注，校方已經將其演出的時段改由19歲新生代歌手李芷婷取代。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼謝和弦5日曾在IG限時動態上宣傳，將去新竹建功高中參與校慶演唱，校方急忙找嫩妹歌手取代。（圖／翻攝自謝和弦IG）