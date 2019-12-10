人夫喊「99.9%自由身」！小三嬌嗔：讓我喜歡你～正宮秒氣炸　自揭瘡疤猛復仇

▲人妻在家中發現陌生手機，打開驚見丈夫與她的曖昧對話，讓她當場崩潰。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

人妻小乃（化名）在家中發現一支林姓女子遺留的手機，懷疑對方與丈夫阿日（化名）有染，與他發生爭執後被推倒受傷。事後小乃又指控，阿日與一名黃姓女子曖昧，並挖出陳年舊帳，控阿日與另名廖姓女子外遇產女，讓她身心俱疲，請求賠償。二審法官認為，阿日的確推傷小乃，但產女部分已和解，而林女與黃女部分，則並無通姦事實，因此判他僅須賠償小乃3萬元。

判決書指出，小乃提告主張，她2018年4月初在家中發現林女所遺留的手機，因此懷疑對方與阿日有染，還在家中發生關係。而事發當下，阿日為了阻止小乃查看林女手機，於是與她發生爭執後，徒手推擠她臉部、下巴，還動手毆打小乃左胸，隨後將她推倒在地，導致她左側胸壁挫傷、左手第三指挫傷、右側眼下瘀青、右前臂瘀青等。

小乃提到，阿日與林女曾互相傳送曖昧訊息，內容包括，「開麥拉！你告訴我你百分九十九點九自由身，算日子說長也不短，你剩下的零點壹百分比，似乎比一顆未爆彈隨時會引爆，難道我喜歡你不可以？難解？」、「你放心，我相信你有能力處理事情，給你時間！我不急，只是不捨一個人孤身奮戰，我永遠在你身邊支持你，要心平氣和，加油！」等，足以認定阿日與林女關係已超越普通朋友。

小乃另外指控，阿日曾在與黃女通話時表示，「摸摸茶就是男人進去茶店內，女人的身體就可以任男人摸透…」、「反正就是拉拉小手抱一抱而已，只要不被捉姦在床，他也告不了」，也可認定阿日與黃女並非普通朋友。

另外，阿日34年前曾與廖女外遇產女，阿日事後也認養女兒，但綜合上述總總，已讓她身心受到極大痛苦，因此決定提告，並對阿日求償70萬元精神慰撫金。

不過，阿日到庭辯稱，與廖女的事情，當初早已跟小乃達成和解，案經小乃撤告後，法官也對他以不起訴處分。對於林女及黃女之事，阿日則說，與2女皆為舊識，也就是跟老同學的對話，只是閒聊而已。

二審法官審理時，查出阿日將小乃推傷已被判刑2個月，而他與廖女產女並認養女兒，這樣的侵權行為也足以認定，但又因雙方已達成和解，且此案的損害賠償請求權也已超過2年時效，不得再請求賠償，而至於林女及黃女的部分，因無從認定有通姦行為，因此僅判阿日須賠償小乃3萬元。不得上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

快訊／北市公車右轉撞行人！女慘捲入車底「四肢骨折」噴血趴地 送醫搶救中



正妹癮來想吸吸！法師「不是免費」逼啪還側拍 後製4影集：婆讓我超爽...

遠征蘭嶼開啪...人夫與她車上繼續搖擺！正宮插隨身碟驚見「精彩花絮」氣瘋