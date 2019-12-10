　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫喊「99.9%自由身」！小三嬌嗔：讓我喜歡你～正宮秒氣炸　自揭瘡疤猛復仇

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,抓姦,嫖妓,小三,外遇,出軌。（圖／CFP）

▲人妻在家中發現陌生手機，打開驚見丈夫與她的曖昧對話，讓她當場崩潰。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／台中報導

人妻小乃（化名）在家中發現一支林姓女子遺留的手機，懷疑對方與丈夫阿日（化名）有染，與他發生爭執後被推倒受傷。事後小乃又指控，阿日與一名黃姓女子曖昧，並挖出陳年舊帳，控阿日與另名廖姓女子外遇產女，讓她身心俱疲，請求賠償。二審法官認為，阿日的確推傷小乃，但產女部分已和解，而林女與黃女部分，則並無通姦事實，因此判他僅須賠償小乃3萬元。

判決書指出，小乃提告主張，她2018年4月初在家中發現林女所遺留的手機，因此懷疑對方與阿日有染，還在家中發生關係。而事發當下，阿日為了阻止小乃查看林女手機，於是與她發生爭執後，徒手推擠她臉部、下巴，還動手毆打小乃左胸，隨後將她推倒在地，導致她左側胸壁挫傷、左手第三指挫傷、右側眼下瘀青、右前臂瘀青等。

小乃提到，阿日與林女曾互相傳送曖昧訊息，內容包括，「開麥拉！你告訴我你百分九十九點九自由身，算日子說長也不短，你剩下的零點壹百分比，似乎比一顆未爆彈隨時會引爆，難道我喜歡你不可以？難解？」、「你放心，我相信你有能力處理事情，給你時間！我不急，只是不捨一個人孤身奮戰，我永遠在你身邊支持你，要心平氣和，加油！」等，足以認定阿日與林女關係已超越普通朋友。

小乃另外指控，阿日曾在與黃女通話時表示，「摸摸茶就是男人進去茶店內，女人的身體就可以任男人摸透…」、「反正就是拉拉小手抱一抱而已，只要不被捉姦在床，他也告不了」，也可認定阿日與黃女並非普通朋友。

另外，阿日34年前曾與廖女外遇產女，阿日事後也認養女兒，但綜合上述總總，已讓她身心受到極大痛苦，因此決定提告，並對阿日求償70萬元精神慰撫金。

不過，阿日到庭辯稱，與廖女的事情，當初早已跟小乃達成和解，案經小乃撤告後，法官也對他以不起訴處分。對於林女及黃女之事，阿日則說，與2女皆為舊識，也就是跟老同學的對話，只是閒聊而已。

二審法官審理時，查出阿日將小乃推傷已被判刑2個月，而他與廖女產女並認養女兒，這樣的侵權行為也足以認定，但又因雙方已達成和解，且此案的損害賠償請求權也已超過2年時效，不得再請求賠償，而至於林女及黃女的部分，因無從認定有通姦行為，因此僅判阿日須賠償小乃3萬元。不得上訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

快訊／北市公車右轉撞行人！女慘捲入車底「四肢骨折」噴血趴地　送醫搶救中

正妹癮來想吸吸！法師「不是免費」逼啪還側拍　後製4影集：婆讓我超爽...

遠征蘭嶼開啪...人夫與她車上繼續搖擺！正宮插隨身碟驚見「精彩花絮」氣瘋

ET快訊
正式啟航了！交通部今早核准星宇航空營運
史上最扯丟包！38年前遭跑船爸關冰庫　他躲西班牙小島想回台父
獨眼女師神顏美照爆紅！頭髮遮臉「怕嚇別人」網讚：升級版奶茶妹
北市福德街公車右轉撞行人！女慘被捲入車底..血流滿地送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

酒駕逆向撞死人肇逃還找父親頂罪　爸寶男判刑1年半定讞

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

人夫喊「99.9%自由身」！小三嬌嗔：讓我喜歡你～正宮秒氣炸　自揭瘡疤猛復仇

史上最扯丟包！38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島...想回台父已逝

五字經嗆鄰居「恁爸一聲呼你死」　台南工人掰：氣老婆不給錢

土城鵝肉店縱火燒死2人　潑漆男一審無期更審改判15年

快訊／北市公車右轉撞行人！女慘捲入車底「四肢骨折」噴血趴地　送醫搶救中

台南柳營殺警案！兇手梅文魁判刑19年2月　死者家屬無法接受

見女員工走進倉庫...人夫「強制探入」！纖腰游移到渾圓　她驚喊：不要用我

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

第1代iPhone、上百台蘋果電腦　真・果粉！超狂博物館等級收藏

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

吳宗憲莫文蔚合唱《廣島之戀》　大爆未婚生子都是因為這首歌XDD

韓國瑜牽張善政高歌改編採紅菱 「我們牽手選總統為人民一條心」

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

酒駕逆向撞死人肇逃還找父親頂罪　爸寶男判刑1年半定讞

三寶無極限！停車打N檔未拉煞車　「滑行350公尺」撞車還報案：我車被偷…

人夫喊「99.9%自由身」！小三嬌嗔：讓我喜歡你～正宮秒氣炸　自揭瘡疤猛復仇

史上最扯丟包！38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島...想回台父已逝

五字經嗆鄰居「恁爸一聲呼你死」　台南工人掰：氣老婆不給錢

土城鵝肉店縱火燒死2人　潑漆男一審無期更審改判15年

快訊／北市公車右轉撞行人！女慘捲入車底「四肢骨折」噴血趴地　送醫搶救中

台南柳營殺警案！兇手梅文魁判刑19年2月　死者家屬無法接受

見女員工走進倉庫...人夫「強制探入」！纖腰游移到渾圓　她驚喊：不要用我

秋冬補助溫泉小旅行走起　4間關子嶺大眾池免費泡、11間湯屋現折2百

紐國火山噴發「灰白煙霧翻騰美景」下秒尖叫劃破寧靜！倖存者還原現場

快訊／正式啟航了！　交通部今早核准星宇航空營運

汪汪被包成傷患犬！轉頭「尷尬臉」笑翻全家人　哥曝老媽怕冷藝術

降半旗哀悼！紐西蘭火山爆發5死8失蹤　政府啟動特別簽證

力推「女生滿18歲出門要帶保險套」！　電影製片：被性侵時可以用…3論點網氣炸罵爆

挖出「1700年前4顆鳥蛋」！3顆破裂狂飄惡臭　專家驚呆：了不起

混淆候選人號次！國民黨造謠「蔡賴配投2號」　基進黨怒批無恥按鈴告發

14天的婚假該去哪？親愛的，義大利度蜜月幫你們安排好了

美墨加協議又進展一步！墨西哥「有條件」接受美對鋼鐵要求

社會熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

國一北上火燒車　回堵17公里

小吃店驚傳撞擊聲！火辣闆娘無助拍門淚崩：救救我

晶華失火「香奈兒包全黑」　雙方互告求償

1票落選提告反倒贏2票　法官判國民黨籍村長當選無效

耕莘專校離奇性侵　色男指伸兄弟女友褲內

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

快訊／疑忘帶鑰匙！高職生墜5樓亡

國道追撞！運將拋飛目睹妻女燒成焦屍

5大學生夜衝0度武嶺！機車故障凍僵　

母親節才告白　半工半讀女大生喪母半年上班自撞亡

更多熱門

相關新聞

她咬定老公和小三又壞壞　露骨對話全曝

她咬定老公和小三又壞壞　露骨對話全曝

新竹人妻田女的丈夫4年前床戰小三遭抓包，田女心軟放過，沒想到又在丈夫手機抓到鹹濕對話。由於鹹濕對話中並無明確時間、地點，雖握有丈夫的自白，但卻被他辯稱遭到田女自殘等威脅，不得已才寫下，由於田女並無其它明確事證能證明丈夫與黃女通姦，因此檢方做出不起訴處分。

小三害死爸還嗆「拿錢買骨灰」蘿莉塔復仇

小三害死爸還嗆「拿錢買骨灰」蘿莉塔復仇

蘿莉塔痛揭「爸爸外遇大陸空姐」始末

蘿莉塔痛揭「爸爸外遇大陸空姐」始末

人夫與她車上搖擺！正宮插隨身碟驚見精彩花絮氣瘋

人夫與她車上搖擺！正宮插隨身碟驚見精彩花絮氣瘋

棄高薪當全職媽　渣夫帶小三遊世界

棄高薪當全職媽　渣夫帶小三遊世界

關鍵字：

人夫小三正宮翻舊帳瘡疤

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

高一女吸菸被老師發現罰寫檢討！寫完5F跳下

國一北上火燒車　2歲女童、1女成焦屍

今晨9度6縣市低溫特報晚起變天　一張圖看本周天氣

法醫助理開女屍玩笑　女鬼陪睡半年竟懷孕

老翁晨運竟「爽死」在女鄰居床上

妻遭夫狂捅噴血慘死　兒一旁目睹

郭采潔走鐘崩壞！無P素顏近照曝…網傻眼：怎變這樣

她100萬買新賓士　開回家2小時出事

他求歡失敗「用表格記錄」　嫩妻開信件傻眼

「國民女友」台上大方脫衣炸胸　遭宅宅當眾告白

請老公「拍2顆蒜頭」　人妻接過食材傻了

合成韓擁裸女圖　退役上校認了

台南西線發生疑臥軌命案　女臟器外露亡

50天3明星輕生！揭「南韓娛樂圈自殺魔咒」

更多

最夯影音

更多
陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死

陳玉珍手夾傷送醫被諷「演很大」　落淚還原：呼吸困難...這樣會死
酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

酒駕恍神衝過臨檢站...警開9槍　男控被毆打：沒必要射死我吧！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

陳玉珍落淚駁被黃昭順夾手住院 　頭劇烈疼痛需尿盆上廁所！

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

王嘉爾一直CUE記者問問題XD　粉絲沒男友怎辦？「那就去找唄」

《神力女超人1984》 預告

《神力女超人1984》 預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面