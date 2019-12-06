快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　老婆淚請警方抓人...3萬元交保！

▲謝和弦吸毒被逮，上銬還對媒體眨眼嘟嘴比愛心，絲毫不認為自己有做錯。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳以昇、陳雕文／新北報導

歌手謝和弦吸毒被抓！混血兒「扣嫂」Keanna於5日含淚檢舉…海山警晚間8點多到其租屋處逮人，謝和弦一臉無所謂地交出身上的大麻，6日早上被移送至新北地檢署，到了中午以3萬元交保；據了解，謝在被抓到之前，4日曾帶一名不是老婆的女子到北投一間旅館開房間過夜，到了5日中午才離開。

▲夫妻合照感情甜蜜。如今謝和弦又步入歧途，老婆大義滅親，在派出所情緒崩潰，哭到不能自己，後來警方請她先回家休息。（翻攝自Keanna臉書）

謝和弦已不是第一次吸毒，他在2012年就在臉書自曝有吸食大麻，隨即到警局自首，後來藥檢也被驗出陽性反應，形象大傷，還被唱片公司解約；而Keanna始終不離不棄，陪著謝和弦度過這段低潮期，沒想到在最近發現謝和弦再度走上吸毒的路，決定打電話檢舉，等警方到場抓人。看著丈夫進了派出所，她跟在後頭哭到不能自己，場面令人不勝唏噓。

據悉，當謝和弦上銬走出派出所時，對媒體鏡頭「眨眼、嘟嘴比愛心」，媒體提問，「你是不是支持大麻合法化」，他不假思索地說「我支持啊」，隨即快步上了警車。知情人士透露，4日曾在北投一間旅館發現謝和弦，他帶著一名女子進入旅館開房過夜，到了5日中午才退房。沒想到當天就被老婆檢舉吸毒被逮。

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▼謝和弦將以3萬元交保。（圖／記者陳雕文攝）