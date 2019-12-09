遠征蘭嶼開啪...人夫與她車上繼續搖擺！正宮插隨身碟驚見「精彩花絮」氣瘋

▲鄧男與小三曾在車上大玩車震，還錄下影片，被妻子發現隨身碟後挨告，事後也被判刑5個月。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／新北報導

鄧姓人夫與女子小乃（化名）大搞外遇，2人多次赴摩鐵開房間，戰場甚至延伸到外島蘭嶼，還曾在車上大玩車震戲碼，更自拍性愛影片留念。直到鄧男妻子無意間發現儲存影片的隨身碟，打開後驚見丈夫與小三的交疊影片，氣得一狀告上法院。法官審理後，將鄧男依通姦罪判刑5個月，得易科罰金15萬元。

判決書指出，46歲的鄧男雖在2018年3月底跟妻子離婚，但2人仍同住一起，不過鄧男早在離婚前就大搞外遇，不但大方帶著小乃四處遊玩、開房間，戰場還延伸到了蘭嶼，更曾在五股山區車震，更誇張的是，2人每次發生關係，都會自拍影片留念。

直到2018年10月底，鄧妻在家中無意間發現一個不明隨身碟，打開查看竟驚見鄧男與小乃的性愛實錄，讓她當場氣瘋，一狀告上法院。

新北地院審理時，鄧男坦承犯行，但因他始終未獲妻子原諒，也未與對方達成和解，法官也認為，他明知自己已婚，卻還多次與小乃通姦，不但破壞了自身家庭和諧，更危害社會善良風俗及婚姻制度，實屬不該，因此將他依法判刑5個月，得易科罰金15萬元。全案可上訴。

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