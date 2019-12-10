桃園台7線砂石車自撞分隔島　路燈應聲倒！又是酒駕肇事

▲桃園臺7線砂石車自撞分隔島。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

又是酒駕肇禍！桃園市復興區臺7線羅浮往大溪方向21.6公里附近，10日上午8時40分，發生一起砂石車自撞分隔島後，再撞路燈造成砂石車翻覆事故，駕駛王男除身體多處擦傷，翻覆的砂石車也波及路旁車輛，散落一地的砂石，並影響來往人車行駛，警方事後對王男進行酒測，發現酒測值超標，幸傷勢無大礙，全案移送法辦中。

▲桃園臺7線砂石車自撞分隔島，路旁電桿被撞倒。（圖／記者楊淑媛翻攝）

大溪警分局指出，該起交通事故發生於10日上午8時40分，王姓男子(54歲)駕駛營業曳引車，裝載砂石行駛復興區臺7線，由羅浮往大溪方向行駛，行經事故地點因駕車失控，撞上分隔島後再衝撞路燈，突如其來的衝擊力，使路燈燈桿倒下，造成砂石車翻覆，王男身體多處擦傷，且翻覆車輛波及路旁車輛。

警方初步調查，王姓駕駛因酒後駕車，以致發生交通事故，王姓駕駛經警方施以酒精測試，酒測值為0.65MG/L毫克，經警方訊後將依公共危險不能安全駕駛罪，移送桃園地檢署偵辦，警方呼籲民眾，酒後切勿駕駛車輛，應利用大眾運輸交通工具或由未飲酒之人代駕，以維自身及用路人安全。

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