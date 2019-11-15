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這台砂石車怪怪的！警攔下查　「無照且無專用車斗」重罰10萬

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▲ 心存僥倖企圖亂倒廢土 砂石車無專用車斗露餡重罰10萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 心存僥倖企圖亂倒廢土，砂石車無專用車斗露餡重罰10萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局交通隊13日執行大型車取締業務，查獲一輛且載運棄土來源地點也不符的砂石車，未使用專用車斗，司機當場以違法環保、交通法規開2張紅單，罰款10萬元，心存僥倖卻得不償失。

基隆警方13日在基隆、新北市交界附近的興隆路，執行「取締大型車違規」勤務，攔查一輛明顯未依規定使用專用車斗的砂石車，盤查後司機說廢土是從台北載運，要到基隆月眉土資場棄置，不符其所出示的「土石方流向證明文件」出處登記為「基隆市中正區長潭段」，經通報環保局到場，依據廢棄物清理法開出6萬元罰單。

▲ 心存僥倖企圖亂倒廢土 砂石車無專用車斗露餡重罰10萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 砂石車無專用車斗露餡。

警方表示，砂石車加上「未依規定使用專用車斗」載運廢土，依違反道路交通管理處罰條例處罰4萬元，司機總共被罰了10萬元，荷包大失血。罰單開罰後，隨即要求司機將廢土運往合法棄土場。

基隆市交通隊表示，基隆市因地形限制，道路彎曲路幅狹窄，加上常有大型車超載行駛，導致路面損壞，嚴重威脅用路人生命、財產的安全，警方將持續嚴格取締，呼籲從事砂石、混凝土或其他貨物載運工作業者及司機，切勿心存僥倖，害人害己。

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▲ 心存僥倖企圖亂倒廢土 砂石車無專用車斗露餡重罰10萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

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