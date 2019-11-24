砂石車過彎輪胎突「變心」　街頭高速滾動擊落2機車騎士

記者陳豐德／新北報導

一輛砂石車18日行經新北市土城區中央路與中正路口，轉彎時左方車輪軸心竟突然斷裂，導致左後方輪胎當街脫落，在街頭高速「滾」了起來，擊中正在停等紅燈2名機車騎士，其中1人雙腳擦傷倍送往亞東醫院，警方獲報到場後依道交條例對砂石車製單開罰。

▲砂石車過彎時車輪軸心斷裂，輪胎高速滾動撞向停紅燈的騎士。（圖／記者陳豐德翻攝）



據了解，一名63歲的陳姓駕駛當日早上7點多開著砂石車，從土城區中正路要右轉中央路，朝板橋方向行駛，沒想到就在右轉過程中，左方車輪的軸心卻突然斷裂，一顆直徑約1公尺大的輪胎就像變了心的女朋友，再也回不來；正在停等紅燈的陳姓目睹這一幕，來不及反應車身就被輪胎襲擊，導致他雙腳些微擦傷，另一名林姓機車騎士也被波及，傷勢輕微無須送醫。

肇事的砂石車陳姓駕駛事發後將車子停靠路旁，接受警方調查，經進一步檢查後確認是車輪軸心斷裂導致，警方表示，駕駛除了未檢查莊況導致釀禍外，也駕駛砂石車行駛在管制路段，全案因違規行駛管制區依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款製單舉發。

土城分局呼籲，依道路交通安全規則等規定，領有牌照之汽車需定期檢驗，以檢查車身、引擎、底盤等重要設備是否得以安全行駛無虞，若不依限期檢驗，依《道路交通管理處罰條例》第17條規定，處汽車所有人900元以上1800元以下罰鍰，再逾期檢驗者，甚至會有吊扣牌照、註銷牌照等處罰，職業駕駛及運輸業者應依規定定期將車輛送檢，以維護用路人安全。

▼砂石車輪軸心處斷裂。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼2名停等紅燈中的機車騎士無端遭襲。（圖／記者陳豐德翻攝）

