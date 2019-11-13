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混凝土車撞砂石車「跑出影分身」瞬間一台變兩台　監視器曝真相

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彰化混凝土車撞砂石車「跑出影分身」　監視器畫面曝真相。（圖／東森新聞）

▲監視器拍下撞擊瞬間，砂石車斗用來鋪蓋塵土的網狀支撐架都彈起。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣員林市一輛混凝土預拌車疑超車不當，撞上對向的砂石車，車上46歲林姓駕駛一度受困，所幸被救出沒有生命危險。不過，監視器畫面中拍到相撞後，竟跑出「另一輛混凝土車」繼續往前開，讓民眾驚呼「是在表演分身術嗎？」

這起車禍發生在12日上午10時35分許，砂石車與水泥車在員東路、山腳路口碰撞，兩車的車頭動彈不得。由於事故地點就在東山派出所前，警方隨即出動協助交管，並通知消防救護人員到場救援。

彰化混凝土車撞砂石車「跑出影分身」　監視器畫面曝真相。（圖／東森新聞）

▲▼「影分身」真相曝光，原來是有兩輛砂石車並排前進。（圖／東森新聞）

彰化混凝土車撞砂石車「跑出影分身」　監視器畫面曝真相。（圖／東森新聞）

▼水泥車車頭被削凹半邊。（圖／東森新聞）

彰化混凝土車撞砂石車「跑出影分身」　監視器畫面曝真相。（圖／東森新聞）

員林消防分隊小隊長黃立宜指出，出動3車7人到場，由於無法進入水泥車和砂石車的接觸面，眼見方向盤壓住林姓駕駛，受困在駕駛座內，只能用鋼索將他拉出；駕駛被救出後自行下車，只有輕微擦傷，送醫院包紮。

而路口監視器拍下相撞瞬間，巨大聲響後，砂石車斗用來鋪蓋塵土的網狀支撐架都彈起，且混凝土車像是被撞出分身似的，完好往前走，一台瞬間變兩台，似乎在變魔術。

原來混凝土車和砂石車之間，還有另一輛林男開的混凝土車，林和同公司的另一輛混凝土車前後行經山腳路，疑不當超車跨越雙黃線，撞上對向的砂石車，造成車頭削凹半邊。員林警分局交通分隊長蔡明儒說，現場看起來判斷混凝車疑有超車不當情形。

被撞的砂石車駕駛說，同一家公司的兩輛混凝土車並排，「後來我無法閃了，他就從我車腹撞下去。」所幸林男手腳只受到擦挫傷，沒有生命危險，但未依規定駛入來車車道，可能被開罰最高1800元，至於確切肇事責任還有待警方進一步釐清。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▲砂石車與水泥車相撞。（圖／民眾提供）

▲▼混凝土車疑不當超車跨越雙黃線，撞上對向的砂石車。（圖／民眾提供）

▲砂石車與水泥車相撞。（圖／民眾提供）

▲砂石車與水泥車相撞。（圖／民眾提供）

▲▼混凝土車疑不當超車跨越雙黃線，撞上對向的砂石車。（圖／民眾提供）

▲砂石車與水泥車相撞。（圖／民眾提供）

▼被撞的砂石車。（圖／民眾提供）

▲砂石車與水泥車相撞。（圖／民眾提供）

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