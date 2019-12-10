趙少康曝光楊蕙如現況：已經不在台灣了　臉書8天零更新

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

立法院國民黨團9日召開記者會，指稱立法院長蘇嘉全的辦公室主任是卡神楊蕙如的「門神」，要求民進黨把這件事說情處，社會各界也很關心楊的下落。不過，資深媒體人趙少康在同日晚間播出的政論節目上坦言，「（楊蕙如）好像已經出國了，因為她並沒有被限制出境。」

▲趙少康聲稱楊蕙如已經離開台灣。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）

趙少康在9日播出的節目《少康戰情室》中談到楊蕙如案，他表示，這個案子還在持續延燒，現在國民黨質疑立法院長蘇嘉全的辦公室主任是卡神的門神，但蘇嘉全辦公室反駁是惡意栽贓、抹黑，接著國民黨總統候選人韓國瑜跳出來，要楊站出來當汙點證人。

「楊蕙如據了解已經不在台灣了，好像已經出國了，因為她並沒有被限制出境。」趙少康提到，現在媒體認為應該追查楊的金脈，看看到底是誰在後面給錢，甚至有人批評總統蔡英文是網軍治國，國民黨立委也在提倡，所有立委都應該簽網軍IP自清切結書，同時希望檢方限制楊出境，「但是我剛剛講了，好像已經出境了。」

▲楊蕙如臉書最後一篇PO文是在12月1日晚間7時09分，算一算已有8天沒更新。（圖／翻攝自Facebook／楊蕙如）

其實，過去經常在臉書PO文分享生活、時事的楊蕙如，最後一篇PO文仍停留在本月1日，內容提到，希望自己有能力一直保衛國家，能夠繼續幫助渴望自由的困苦人，再多的誘惑、打擊都無法動搖意志，過去雖然有許多艱辛的挑戰，「但是烏雲漸漸散去之後，才能明白上帝總有祂的安排。」

由於楊蕙如在事發之後始終沒有出面說明，讓外界相當好奇她現在的狀況。至於趙少康提到「楊蕙如已經出國」一事，目前也尚未獲得證實。