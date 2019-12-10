數據曝光！　蔡英文、蘇貞昌公開行程「拜廟」佔4成

▲蔡英文遭質疑利用上班時間拚選舉。（資料照／記者林悅翻攝）

記者徐政璿／台北報導

選戰倒數一個月，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌積極跑選舉行程。根據國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室統計總統府和行政院11月的公開行程，蔡英文81場公開行程中32場都在拜廟（占40%）、蘇貞昌24場公開行程有10場在拜廟（占42%），陳其邁25場公開行程有9場在高雄占（佔36%）。

韓國瑜競辦發言人鄭照新舉例，在總統府官方公布公開行程中，有一場蔡英文實際是穿著競選背心為黨籍立委鍾佳濱立委輔選，看不到任何跟總統府有關的公務，只有輔選的部分，更不用說後續一堆拜廟行程，「我們是投票選蔡英文做總統，並非選蔡英文做爐主。」

至於蘇貞昌的行程，鄭照新表示，蘇貞昌一直自豪一天都沒請假，殊不知一堆公廟行程，反而證明自己公私不分，上班時間輔選缺乏分際，「你是行政院長，不是競選總部主委」，他呼籲蔡政府別拿人民納稅錢達到選舉目的。

鄭照新指出，2011年民進黨立委陳亭妃即以同樣理由要求吳敦義請假輔選，吳敦義連半天的黨務行程都被要求請假，蘇貞昌陳其邁跑公廟不用請假嗎，綠營的雙重標準嶄露無遺，現在「全台最大的競選總部是總統府及行政院」。

國民黨總統候選人韓國瑜9日下午也痛批，蔡英文是民進黨的總統候選人，大部分的公務行程都是以拜票為主，蔡英文應該告訴台灣人民公與私要分開，「總統的工作她根本沒有用心認真在做」，既然如此，為什麼不請假？

對此，蔡英文透過臉書表示，對她來說，去廟裡拜拜，除了為台灣祈求平安，更重要的是多接觸人民。人民是國家的主人，一方面跟大家多接觸、報告國政，一方面也聽聽人民的心聲。

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