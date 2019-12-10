吳敦義卡韓搏心機！韓朱合體拚總統　防逼宮「授予蔡正元開火權」

圖、文／鏡週刊

總統大選進入最後關頭，國民黨總統候選人韓國瑜8日在新北市與12位黨籍立委候選人聯合造勢，外界期盼已久的「禿漢合體」也終於實現，不只新北市長侯友宜現身站台，韓的初選勁敵、前新北市長朱立倫也正式接任全國競選總部主委，讓韓營為之振奮，希望就此走出低迷選情。但本刊調查，這場大造勢的背後，竟暗藏了吳敦義與朱立倫人馬對選後策略的較勁，也讓藍營好不容易營造出的團結氛圍，蒙上一層隱憂。

▲選戰進入最後1個月熱戰，朱立倫終於接下韓國瑜全國競選總部主委，合體同台展現團結。（圖／鏡週刊）



就在新北市板橋造勢的前一天，國民黨突然宣布一項最新人事，由日前被刷出不分區名單的前陸委會政務副主委張顯耀，接任國民黨義務副祕書長兼發言人。這項人事案發布後，立刻觸動黨內各方人馬的敏感神經，不少人紛紛私下揣測，吳敦義背後的真正用意究竟為何？

一位黨務人士則向本刊透露，選戰已接近尾聲，吳敦義此刻才有這樣的布局，「看來未必是針對當前選舉，很可能是選後。」

知情人士也表示，先前國民黨不分區提名之亂，事實上，早洩漏出吳敦義提前鞏固選後勢力的痕跡，包括力排眾議也要將具爭議的退將吳斯懷，列入不分區立委安全名單，讓黨內解讀，吳敦義此舉的目的，主要為鎖定吳斯懷背後的黃復興系統，屬黨內選舉最強動員組織，吳敦義想透過攏絡軍系勢力，加以防備選後的逼宮浪潮，企圖不言而喻。

該人士也進一步提到，挺吳的核心人士早已掌握，近期有大量韓粉不斷私下串連入黨，醞釀在選後展開逼宮的計畫，已逐漸成形，再加上朱立倫最後願意入陣擔任韓的全國競選總部主委，以及侯友宜也放下姿態和韓合體，這都讓吳敦義大為震驚。

該人士表示，挺吳的核心人士評估，一旦明年總統及立委選舉雙輸，國民黨淪為完全在野，這群人馬恐怕將力推「韓朱聯手」，以世代交替為藉口，逼吳敦義交出黨選，因此，吳不得不提早防備布局。

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