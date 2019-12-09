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陳宜民推女警千字澄清　網轟：「說謊」、「好大的官威！」

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好大的官威！陳宜民推女警千字澄清　網轟：「說謊」（翻攝自臉書）

▲日前多位國民黨民代為抗議「卡神」風波，在外交部前爆發推擠衝突。陳宜民在臉書上發千字文還原當時情況，但卻引爆網友怒火。（圖／翻攝自陳宜民臉書，以下同）

政治中心／綜合報導

日前多位國民黨民代為抗議「卡神」風波，在外交部前爆發推擠衝突，立委陳宜民被拍到用手拍飛保六女警帽子，甚至動手推擠，事後陳宜民在臉書上發千字文還原當時情況，但卻引爆網友怒火，高達7,000名網友按「怒」表達不滿，甚至以網友直接怒批：「說謊」、「再硬拗啊」！

日前立法院國民黨團大動作到外交部抗議，過程中陳宜民不斷質問保六女警：「妳哪個單位的？」，畫面顯示，陳宜民不但伸手拍飛女警帽子，接著便動手狠推女警，讓女警一連跌落三節階梯，引爆網友不滿情緒。

事後陳宜民在臉書發千字長文，強調沒有認出女警身分，也表示「大部分流傳的影片並沒有呈現出我在詢問這位便衣保警的真實狀況」，但網友對此並不買單，發文後不到一天，臉書便遭上萬名網友灌爆，痛批是在硬拗。

好大的官威！陳宜民推女警千字澄清　網轟：「說謊」（翻攝自臉書）

面對陳宜民表示「不小心拍掉女警帽子」、「女警未表明身份」等說法，網友紛紛表示，「好大的官威耶，直接動手耶！」、「呼叫警大葉教授」、「就算是她是一般人民，這就是你堂堂官員對待人民的態度嗎？」、「這種爭眼說瞎話的叫做道歉的話，我都不會教小孩了。」、「你的手這麼不小心喔。那你認真起來還得了！」

對此，國民黨也在9日發聲明說明，與陳宜民對立的一名「女士」並未著員警制服，貌似「路人甲」或「怪阿姨」，且採取貼身緊迫拍攝，陳宜民才一時氣憤以肢體動作驅趕該女。此說法再度引發不滿。

甚至有網友對比曾咬傷員警的屏東縣議員蔣月惠，指蔣事後道歉聲淚俱下，而陳宜民要道歉不好好道歉，牽拖一堆人下水，東扯西扯胡扯一堆，其實「就是拉不下臉對吧？」也有網友翻出之前陳宜民召開「反霸凌警察」記者會畫面，但實際行為如此，認為「畫面超諷刺」、「您對女性無禮的行徑，讓人無法相信您是真心關心霸凌事件。」
 

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