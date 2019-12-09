國民黨護航陳宜民稱女警「怪阿姨」　劉世芳：吳敦義要親自出面道歉

▲陳宜民。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委衝外交部抗議蘇啓誠案失焦，反而是陳玉珍夾手以及陳宜民推女警引發討論。原本陳宜民已對女警動粗一事，8日在臉書發文致歉，未料，國民黨9日開記者會又說「女警貌似路人甲或怪阿姨」，引來民進黨立委劉世芳不滿，要求黨主席吳敦義須出面道歉。

劉世芳對此發聲明表示，國民黨對大亂外交部及台大急症之事件，發表了毫無誠意的道歉聲明，其中竟指稱遭陳宜民委員暴力相向的陳姓女警貌似路人甲或「怪阿姨」，如此言論正顯見國民黨的水準跟其所提名的韓國瑜一個樣、一樣不尊重女性，「我鄭重要求吳敦義主席親自出面道歉。」

劉世芳也提到，在同個事件中，拉著同黨立委陳玉珍的手去被門夾住、去卡門的「卡神」立委黃昭順，至今的唯一回應，居然就是「不回應」，此事引發社會各界譁然，她竟口出「不屑」面對的狂言。

劉世芳認為，這或許也可以解釋她為何深耕高雄左楠許久，卻戰況危急，也不願接受辯論的原因。

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