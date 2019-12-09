與天菜男交往！21歲女自卑「長太幽默」：外表醜錯了嗎？閨蜜一句話她秒崩潰

▲男友條件太優秀，讓女孩相當自卑。（圖／Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

「我自認長得很衰很醜，幾乎所有糟糕的五官都集於一身了。」香港一名21歲女孩表示，擔心自己會一輩子單身，所以隨意下載交友軟體來認識男生，沒想到最後竟然和天菜交往，讓她頓時更加自卑，「我真的配得上對方嗎？也許我該分手的...。」沒想到閨蜜聽完後竟嘲諷地說出一句話，令女孩崩潰感嘆「外貌醜果然是原罪！」

原PO在IG粉專「couple.murmur」投稿表示，「我知道自己長了一副衰樣，單眼皮、鼻扁子、厚唇、醜臉集於一身，從來都沒有男生對我有興趣，我念中學時只要男生不小心碰到我的手，就會立刻彈開然後衝去洗手，各種鄙視眼神都有，我當時心想，也許我這一生都不會有戀愛經驗了。」

▼原PO利用網路管道認識天菜男友，沒想到交往後卻備感壓力，認為自己配不上對方。（示意圖／CFP）

原PO再稱，「直到去年我無聊玩交友軟體後，就認識了一個男孩子 ，他的外表應該算是中上，目前正攻讀醫學院，我的朋友們各個都說他是超亮眼的帥哥，我怕錯過機會，所以就和他一起出去逛街幾個月，見面好幾次之後，我緊張地和他說『我喜歡你』 ，當下心想應該不可能吧，沒想到對方竟然答應了！」

原PO接著說，「目前交往的時間大概半年，不過當我們確定關係之後，我好快就和他上床了，其實他沒有要求我的，反倒是我主動問他能不能更進一步。不過在一起這麼久了，都沒見過對方家長，我開始懷疑我是不是『不是正宮』，甚至可能只是砲友而已 。但是我很快就放棄這樣想，因為我條件這麼差，人家男神把我當砲友，我就應該要開心了吧。」

▼原PO坦言，和男友走在一起常常被白眼。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

「好幾次逛街時，天菜男友都會主動牽我、親我，大家都會用異樣眼光看我們。」原PO無奈地表示，「那些人的談笑之中充斥輕蔑與歧視，畢竟我長相實在『太幽默』，這不是我的錯覺，有幾次與男友搭車時，還聽到有乘客直接講『看下你隔壁那女的』，之後就一陣爆笑 。男朋友下車之後，他們甚至高談闊論『這帥哥幹嘛自甘墮落』，你們可以想像嗎？如果在街上見到南韓女神IU牽著諧星八兩金，你們會有什麼反應，這真的不是我在誇大。」

原PO繼續說，「我曾跟最要好的閨蜜講過我有男朋友，因為我與她相識了10幾年，從小學就認識了，所以閨蜜講話也就好直接。但我都還沒心理準備好，她就說，『妳男友的眼睛肯定有問題！會不會是對研究外星人有興趣啊？反正他不是要當醫生嗎，剛好可以研究妳』。」

▼閨蜜嘲諷地笑說，原PO的天菜男友打算從醫，可能是想研究外星人。（示意圖／CFP）

原PO難過表示，「連我都覺得我男朋友好慘喔，明明條件這麼好，就算要選砲友也不會選我，沒想到竟然會與我在一起。我現在已經不擔心會不會孤單到老了，反而擔心男友是不是因為和我上過床，對我感到愧疚所以才勉強在一起的，但是我又可以感覺到，男友跟我逛街是開心的，唉，我思緒好亂，真的不知道該怎麼辦，我好想放過他，給他一條生路，因為他值得更好的，這樣是不是只剩分手可以選擇？」

▼即便有了男友，原PO仍自卑地問自己，長得醜真的錯了嗎？（示意圖／CFP）

原PO最後提到，「有人說，外表如果醜到一定程度就是『原罪』，就連逛街都會破壞巿容，像我這樣的人是不是就該註定單身一世？」貼文一出後便吸引大批網友議論，「感覺原PO個性很可愛，應該對自己有自信的」、「相信自己準沒錯！」、「妳閨蜜眼紅吧，別放心上啦」、「外表確實會影響很多事情，如果有心的話，可以好好保養或是整形啊」、「妳男友一定是欣賞妳才交往的，別想太多」、「路人有夠壞」、「我好好奇妳長得有多幽默」、「內在美最重要」、「沒有醜的女生，只有懶的」、「感覺交往不會長久...」、「這是真愛」。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下