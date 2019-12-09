PChome控蝦皮逆轉勝！檢認證：分手是為了更美的相遇...暗諷送貨慢

▲蝦皮購物的分手篇廣告，被PChome控告妨害商譽。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

樂購蝦皮公司在2018年間，製作1則「分手篇」廣告，暗諷對手PChome網購送貨慢，原本檢察官認為，廣告是只是以幽默手法製造話題，處分不起訴，但經高檢署再議發回，台北地檢署9日認定廣告已經貶抑了PChome的商業信譽，依違反《公平交易法》商業誹謗、妨害商譽等罪，起訴樂購蝦皮公司，以及製作廣告的楊姓和廖姓等3人。

蝦皮(樂購蝦皮公司)的這則分手篇廣告，現在已經不在蝦皮的臉書官方粉專頁，不到1分鐘的廣告中，女主角一開始就從樓上把衣物往下丟，一樓男友只能抱著PChome(網路家庭國際資訊股份有限公司)紙箱仰望。女主角旁白抱怨「我已經習慣你太久了，習慣你的遲到，你的罐頭訊息，你的消極。」

女主角後來決定分手，再到門口領取蝦皮寄送的貨物時，遇到隔壁的帥哥鄰居，兩人互望微笑，女主角回到公寓裡，抱著蝦皮紙箱靠牆，此時最後一段旁白「分手是為了更美的相遇」。

PChome不滿這則廣告在暗諷他們送貨慢、用罐頭訊息回應、態度消極，原本檢察官認為，業者以幽默手法製作廣告，在網路上有批評也有支持，並未明顯影響消費者對PChome的評價，處分不起訴。但是北檢檢察官2度調查後認為，蝦皮的這則廣告，直接貶抑了競業對手，足以影響PChome商業信譽，因此依法起訴樂購蝦皮公司以及2名參與製作廣告人員，至於劉姓負責人獲不起訴。

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