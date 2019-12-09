　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醉哥害死兒怕被怪罪　清晨開消音槍爆頭女友…「母子屍包床單」丟樹洞！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲艾蜜莉和兒子加比奧遭到克里斯殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲艾蜜莉和兒子加比奧遭到克里斯殺害。（圖／翻攝自臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

人死的不明不白，特別讓家人痛心。美國加州一名23歲的年輕媽媽艾蜜莉（Emily Quijano）在離婚後帶著自己3歲的兒子回到加州跟娘家人同住，原本應該是享受天倫樂的時候，卻沒想到艾蜜莉新交的男友卻為這家庭帶來惡夢。艾蜜莉男友因沉迷酒精與毒品，疏忽照顧了小孩，導致小孩死亡，他因為害怕被艾蜜莉發現，竟在隔天清晨對艾蜜莉開槍爆頭，接著將母子倆的屍體隨意丟棄到樹洞內。

根據英國《鏡報》報導，艾蜜莉帶著3歲兒子加比奧（Gabriel Almiron）回到加州和家人同住，並且辛勤的打工賺錢希望可以支付小孩養育費跟搬家費用。不久後艾蜜莉認識了28歲男友克里斯（Christopher Poulson），雖然知道男方有酗酒、嗑藥的習慣，但在雙方達成共識下，艾蜜莉認為男友有進步就不要放棄。

案發當晚，艾蜜莉去參加了按摩課程，克里斯在家邊喝酒邊顧小孩，沒想到因為疏忽，導致加比奧的頭部受到劇烈撞擊，克里斯當下著急地將孩子放回床上，而艾蜜莉回家時也認為「孩子只是睡著了」沒特別留意。直到隔天，克里斯先行一步到加比奧的房間，發現小孩竟已斷氣身亡，害怕遭到責怪之下，克里斯竟拿了槍並用毛巾包住消音，接著對艾蜜莉的頭部開槍。

▲艾蜜莉和兒子加比奧遭到克里斯殺害。（圖／翻攝自臉書）

▲克里斯與艾蜜莉、加比奧原本是很幸福的家庭。

事後，艾蜜莉的父親發現女兒失蹤，於是報警。警方找到克里斯詢問時，他表示2人有爭執，所以艾蜜莉就離開了，然而就在不久後，警方找到艾蜜莉的汽車與準備搬家的行李，於是認為克里斯說謊。但就在尋找證據的過程中，克里斯已經出境逃到其他國家，並且找了新工作準備落地生根。

時隔一段時間，警方發現，克里斯的車上有人體DNA反應，驗出竟與艾蜜莉相輔，而定位系統也追蹤到他曾經開車到大型垃圾桶附近，認為證據已經相當明顯於是將他逮捕，並控有兩項謀殺罪，但克里斯仍否認犯案。警方最後提到減刑時，克里斯才承認自己確實因為失手害死小孩、因為害怕殺掉艾蜜莉。

搜索隊事後在一棵樹下找到一個小樹洞，裡面埋著艾蜜莉與加比奧的骨骸，且只是簡單的用床單包住，而艾蜜莉的頭骨上也確實有個槍孔。面對克里斯認罪從無期徒刑減刑到30年，艾蜜莉的家人感到相當憤怒，要求律師繼續上訴。

ET快訊
藍色龍蝦「自夾崩潰」影片台灣爆紅！點閱暴增女主人驚：一堆中文
邀前女友到住處！他撲床「扒褲衝刺」下場慘爆..法庭悔喊：對不
逃命片曝！紐西蘭火山爆發「毒氣飄散」5死10失蹤　外籍遊客喪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」得知懷孕…全部升格當老爸！

他奔女友家見「前男友訊息跳出」　怒舉槍殺愛人…父母全目睹慘遭爆頭滅門！

27歲美女獸醫「淪4男床戰玩具」　完事半昏迷崩潰…再被拖到橋下淋油燒死！

人魔母「拿狗鍊絞死2兒女」　冷眼看急救露餡…手機竟還搜出人狗激戰照！

狠兄妹揪6人復仇！女護理師遭反手綁毆死　84歲老病患離奇「斷掌陳屍家中」

12歲精障妹吵買玩具　兄爆氣「屁肉悶臉逼閉嘴」跨坐臉上45分…活人變屍！

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

做禮物給女友卻切斷自己的大拇哥　醫師用「腳趾」接回

南韓製作人遇「北韓間諜劫機」平壤被綁至今　兒苦等50年：送我爸回家！

雪深30cm卡住車！年邁夫妻徒步凍死　「埋屍超過1周」

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

超難測驗！5題答對送「iPhone 11」　哈佛生全對嗨翻：比進大學還興奮

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

在地人超推！5家新竹必吃早餐店　網稱「神之雞湯」放整隻腿超滿足

12小時包夜MTV看電影看到爽！　厚片吐司、冰淇淋、飲料免費吃

香蕉動正顎手術後自嘲變童顏！　戽斗下巴消失...網驚：好像黑人

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

做禮物給女友卻切斷自己的大拇哥　醫師用「腳趾」接回

南韓製作人遇「北韓間諜劫機」平壤被綁至今　兒苦等50年：送我爸回家！

雪深30cm卡住車！年邁夫妻徒步凍死　「埋屍超過1周」

藍色小龍蝦「自夾崩潰」影片爆紅！　點閱無厘頭暴增...女主人驚：一堆中文留言

保守黨贏面大增！英國大選倒數3天　工黨「脫歐立場不明」成暗傷

醉哥害死兒怕被怪罪　清晨開消音槍爆頭女友…「母子屍包床單」丟樹洞！

聖誕老人桌上「3行白色粉末」樂歪！沃爾瑪急道歉、下架惡搞毛衣

逃命片曝光！紐西蘭火山爆發「黑煙毒氣飄散」增至5死　外籍遊客喪命

買樂透爽中42億元大獎　幸運工差點嚇出心臟病：會完成工作！

大專棒聯／大專養成全面扮「三軍」角色　健全心智拚職棒更能成功

我在東森購物找到未來　東森購物電話行銷專員黃安雪

「助200位家照者喘息」遠雄人壽推出公益喘息服務　滿足全方位需求

男神、女神一同掃街！高嘉瑜：我跟吳怡農是民進黨可能市長候選人

39歲包提斯塔不輕言退　2020抓緊機會還要打

素食主義網紅開啟30天純肉飲食　「第2天起來就神清氣爽」

上山追雪去！發抖也要朝聖銀白雪景　台灣冬季5大賞雪地盤點

半世紀暴增800萬戶！日本社會問題「危險空屋太多」　賣土地補不回9成拆除費

冬盟／日職紅隊7比5斷社會人5連勝　獨居第一

北榮公費流感疫苗超搶手！　號碼牌還得「預留300張」下午發

國際熱門新聞

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

美洲獅咬雪納瑞犬　女飼主撬開獅嘴救寵物

中村哲遺體料傍晚飛抵日本

夜店保鑣酸女孩「胖醜免擔心被硬上」

砸死夫妻還淫屍3hrs錄影！噁男接著硬上10歲女童

華裔銀行經理「承受巨大壓力」！揮刀殺全家後自戕

坐霸王車被抓　她當眾掏胸射母乳

紐西蘭火山爆發5死　逃命片曝光

膠帶黏香蕉365萬　他當場吃光

夜店妹慘遭下藥！熱到發狂討抱抱

最爽工作！「年薪380萬」只要舉牌

月經小屋再傳女身亡　立法後首次男性被捕

更多熱門

相關新聞

冷戰該哄女友嗎？他曝「男生超直想法」

冷戰該哄女友嗎？他曝「男生超直想法」

冷戰其實是十分低效率的，開剛始時，可能只是雙方都不想認輸，而最後女的會發現男的並沒有出手挽留。這一刻她只會想：「原來，我對他來說一點都不重要了。」 而男人，往往以為對方不會走，就想冷冷的處理，以為等她冷靜下來就沒事了，其實這是大錯特錯。

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

他吃醋槍殺女友　見父母目睹「連開2槍爆頭」滅門

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

23歲男腳踏5船！狂騙350萬…2女懷孕崩潰了

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

與男友吵架！女大生男同事家喝酒遇害

「妳怎麼還不結婚」條件太好才嫁不出去？

「妳怎麼還不結婚」條件太好才嫁不出去？

關鍵字：

情侶殺害恐懼母子

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

空橋破大洞　1歲女童踩空墜樓亡

9度低溫「3件毛毯」全給8歲女兒　單親爸凍死

好市多上架沙龍香！JO MALONE 5.7折價俗翻

1.7億車隊迎娶！藝人黑面仔帥兒娶媳

志效機場「被粉絲絆倒」哭出聲

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

左營聖瑤宮「絕美女乩身」曝光！8男「扛進廟」狂晃

Juice Wrld癲癇發作過世！得年21

兒子半夜爆哭！　爸媽追問原因差點吐血

台東幼牛活著被肢解！老刑警看傻：30年沒看過

七夕揪小鮮肉床戰3回合　甜美嫩媳蛇蠍殺夫

早餐店成盤絲洞　她高調多劈不怕老公知

基隆名店簽外送5月虧慘　驚傳收攤

2020年愛情運Top3星座！第3名感情會開花結果

更多

最夯影音

更多
超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫

超霸氣！直接送房子當生日禮物　老婆不敢相信：我怕是整人計畫
古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

古拉控「在不瘋狂就等死」公司霸凌！「遭嗆原住民就是懶」月薪只拿6K

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

入獄24年！駝背老母親讓他悔悟　他監獄旁擺「會客餐車」重啟人生

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

15元沙拉吐司只加「美乃滋」！她不滿留1星負評...老闆傻眼

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

退休師高喊「請楚瑜幫助國瑜！」　宋臉尷尬三條線：他擔得起嗎？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面