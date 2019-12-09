遭疑拖離職領年終　王淺秋：我做到快死掉為什麼不行？

▲王淺秋接受電台專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市前新聞局長王淺秋日前請辭，轉任國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室總發言人，綠黨議員王浩宇質疑她是否領為了年終才拖到12月離職。對此，王淺秋9日接受電台專訪表示，在道德上法律層面都沒有不合法，且辛苦工作了一整年，「那為什麼不行？」

王淺秋表示，從來沒算過年終考績是多少 ，如果沒有違法，如果是法定可以「那有什麼問題？」，「我辛辛苦苦做了一年，我做到快死掉，這工作不是人幹的，我辛苦做了一整年，我沒有一刻懈怠跟放鬆」，第二道德上，我審完二、三讀的預算後，我才離開，道德上我也沒有問題。

至於，為何接任競辦總發言人，王淺秋說，當初市長有問她要不要早點來，自己也希望可以趕快幫他投入選站，但是當時高雄被黑的很厲害，所以先把家顧好讓市長在外面拚，還有考慮到預算沒審完的問題，否則又要被說「落跑」，所以在議會等總質詢，跟議員說明預算編列，不是什麼莫名其妙的理由，是為了等高雄市議會預算通過。

其他人也看了這些...

►2020總統候選人號次出爐：1號宋楚瑜、2號韓國瑜、3號蔡英文

►韓國瑜改編「採紅菱」牽張善政高歌：我們倆牽著手啊選總統...

►蔡英文3號「三張選票顧台灣」秒速換臉書特效頭貼！

更多熱門新聞...

►宋楚瑜、余湘抽到1號 李鴻鈞：推倒藍綠高牆！人民擺第一

►韓國瑜人馬抽籤現場高喊「兩支穿雲箭」 立刻被陳朝建出聲制止

►蔡英文、賴清德抽出「3號」：三張選票顧台灣

►超越藍綠，就靠她了